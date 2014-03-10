SV varsler ny kulturkamp

Inviterer til kulturkonferanse førstkommende fredag.

Etter åtte år med Kulturløftet og ny regjering på plass er det på tide å diskutere hvilken retning venstresidens kulturpolitikk skal ta videre, skriver SV i sin invitasjon.

Fredag 14. mars arrangeres en heldags kulturkonferanse, hvor disse punktene skal diskuteres:

Den kulturelle grunnmuren: Evalueringsrapporten av Kulturløftet presenteres. Debatt med Maria Dyrhol Sandvik (kommentator i BT), representanter for Kulturskolerådet og Bergen bibliotek

Mitt liv som kunstner: Hanne Hukkelberg (musiker), Lise Stang Lund (Norske kunsthåndtverkere), Johannes Joner (skuespiller)

Hvordan møte digitaliseringa: Debatt mellom Torgeir Waterhouse (DiGit), Kristenn Einarsson (Den norske forleggerforening) og Trond Andreassen (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening)

Hvor går venstresidas kulturpolitikk: Bård Vegar Solhjell (nestleder og kulturpolitisk talsperson i SV), William Nygaard (tidl.forlegger), Karianne Bjellås Gilje (spaltist, forfatter) og Dag Larsen (forfatter).

Arrangementet finner sted på Stortinget og er åpent for alle.

Mer om arrangementet på Facebook.