SV varsler ny kulturkamp

10.03.2014
- Red.

Inviterer til kulturkonferanse førstkommende fredag.

Etter åtte år med Kulturløftet og ny regjering på plass er det på tide å diskutere hvilken retning venstresidens kulturpolitikk skal ta videre, skriver SV i sin invitasjon.

Fredag 14. mars arrangeres en heldags kulturkonferanse, hvor disse punktene skal diskuteres:

Den kulturelle grunnmuren: Evalueringsrapporten av Kulturløftet presenteres. Debatt med Maria Dyrhol Sandvik (kommentator i BT), representanter for Kulturskolerådet og Bergen bibliotek 

Mitt liv som kunstner: Hanne Hukkelberg (musiker), Lise Stang Lund (Norske kunsthåndtverkere), Johannes Joner (skuespiller) 

Hvordan møte digitaliseringa: Debatt mellom Torgeir Waterhouse (DiGit), Kristenn Einarsson (Den norske forleggerforening) og Trond Andreassen (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) 

Hvor går venstresidas kulturpolitikk: Bård Vegar Solhjell (nestleder og kulturpolitisk talsperson i SV), William Nygaard (tidl.forlegger), Karianne Bjellås Gilje (spaltist, forfatter) og Dag Larsen (forfatter).

Arrangementet finner sted på Stortinget og er åpent for alle.

Mer om arrangementet på Facebook.

Flere saker

Ane Brun – her med Grammis fra 2021.

Ane Brun: Grammis-nominert på norsk

Ane Brun er Grammis-nominert for plata «Nærmere» – albumet der hun synger egne sanger på norsk.

Lucia di Lammermoor Foto: Erik Berg / Den norske Opera & Ballett

Kjærlighet i et maktperspektiv

Det er interessant at det går an å oppleve samme forestilling så forskjellig, skriver Torunn Margrete Eriksen etter å ha...

Jovan Pavlovic

Trekkspill i samspill

Personlige historier i samspill med musikk skaper seriøsitet hos unge lyttere, sier Jovan Pavlovic. På skolekonserter formidler han spørsmål om...