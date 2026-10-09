Solbjørg Tveiten, kunstnerisk leder, Musikk i Innlandet

– Vi trenger et nasjonalt musikkløft! Regjeringen må følge opp Musikklandet, og her er Musikk i Innlandet en del av svaret, skriver kunstnerisk leder i Musikk i Innlandet, Solbjørg Tveiten. Den regionale musikkorganisasjonen er foreslått kuttet fra kulturbudsjettet 2027. (Foto: Katrine Celius)

InnleggPolitikk & debatt

Musikk i Innlandet: Vi blir en regionalt finansiert institusjon med nasjonalt oppdrag

Publisert
09.10.2026 14:46

Det er vanskelig å forstå at den statlige bevilgningen nå er fjernet, skriver Solbjørg Tveiten, kunstnerisk leder i Musikk i Innlandet.

Musikk i Innlandets statlige bevilgning er foreslått strøket fra kulturbudsjettet 2027. Ballade republiserer her et innlegg fra Solbjørg Tveiten, kunstnerisk leder i organisasjonen, som først ble publisert på Kontekst.no 8. oktober. Avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner i meningsinnlegget.

Av Solbjørg Tveiten, kunstnerisk leder i Musikk i Innlandet

Med et sterkt regionalt eierskap, bred forankring i feltet og en solid grunnfinansiering fra fylkeskommunen er det etablert et godt utgangspunkt for videre utvikling av Musikk i Innlandet.

Nettopp derfor er det vanskelig å forstå at den statlige bevilgningen nå er fjernet fra statsbudsjettet. Når fylkeskommunen har tatt et så tydelig ansvar for å bygge opp institusjonen, står statens beslutning om å trekke seg ut i sterk kontrast til den langsiktige regionale satsingen som er gjort.

I stedet for å bygge videre på en velfungerende modell svekkes muligheten til å løfte institusjonen videre som en sentral regional og nasjonal aktør.

Uten statlig medfinansiering blir Musikk i Innlandet i praksis en regionalt finansiert institusjon med et nasjonalt oppdrag.

Det svekker forutsigbarheten, begrenser mulighetene for videre utvikling og gjør det vanskeligere å bygge den infrastrukturen for kunstnere og arrangører som kulturpolitikken etterspør. Dette er særlig vanskelig å forstå i lys av anbefalingene i NOU 2025:7 Musikklandet, som peker på behovet for sterkere regionale institusjoner og bedre samspill mellom institusjoner og det frie feltet.

Musikk i Innlandet er allerede etablert som en slik modell. Derfor er det skuffende at staten velger å fjerne bevilgningen fremfor å styrke en satsing som svarer direkte på disse anbefalingene.

Skal målene om et sterkere musikkliv, bedre kunstnerøkonomi og levende kulturtilbud i hele landet realiseres, må staten ta sin del av ansvaret.

Når fylkeskommunen allerede har lagt et økonomisk fundament og sikret varig regional finansiering, er forventningen om statlig medfinansiering både rimelig og naturlig. En statlig bevilgning handler om å gi nasjonal tyngde, legitimitet og kraft til en modell som allerede bidrar til å realisere kulturpolitiske mål.

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Musikk i Innlandet er bygget opp gjennom en betydelig og langsiktig satsing fra Innlandet fylkeskommune, i tett samarbeid med musikk- og arrangørfeltet i regionen. Denne satsingen har lagt grunnlaget for en institusjon som skaper arbeidsplasser, bygger kompetanse og sikrer profesjonelle musikkopplevelser i hele fylket, samtidig som den bidrar til nasjonale kulturpolitiske mål om et levende kulturliv i hele landet.

Vi trenger et nasjonalt musikkløft! Regjeringen må følge opp Musikklandet, og her er Musikk i Innlandet en del av svaret.

kulturbudsjettet 2027Musikk i InnlandetSolbjørg Tveiten

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21/10/2026
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Sangpedagog – Fargespill Horten

21/10/2026
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Oslo | 08/11/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i akkordeon

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Førsteamanuensis i orgel

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