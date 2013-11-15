Politikk & debatt

Kunstnerstipendene består

Publisert
15.11.2013
Skrevet av
Ida Habbestad

Da Regjeringen Solberg la frem sitt alternative budsjettforslag forrige fredag var 15 millioner til kunstnerstipend kuttet. Nå er midlene tilbake i budsjettet.

Den rødgrønne regjeringen foreslo i sitt budsjettforslag å bevilge 162,4 millioner til kunstnerstipendene. I Regjeringen Solbergs budsjettforslag var dette beløpet redusert med 15 millioner. Disse midlene i stipendordningene var ment å erstatte dagens garantiinntektsordning for kunstnere, og den foreslåtte reduksjonen hadde som konsekvens at de nye stipendordninger for etablerte kunstnere og seniorkunstnere ikke kunne iverksettes i 2014.

Når sentrumspartiene nå legger frem sin budsjettavtale vil det bli klart at kunstnerstipendene er tatt inn, så kunstnerstipendene kan bestå.

I budsjettavtalen har man også gått bort fra kuttene til den frie scenekunsten, og likedan det foreslåtte kuttet i pressestøtten.

— Innspillene som norske borgere har kommet med, har hatt direkte innflytelse på budsjettet, sa Trine Skei Grande, under sentrumspartienes pressekonferanse i dag.

I budsjettavtalen er det til sammen flyttet på 2,2, milliarder kroner.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

