Per Erik Kise Larsen NorskKammerorkester UA feb2020 foto Bård Gundersen

Per Erik Kise Larsen er direktør for Det Norske Kammerorkester. Innlegget hans kommer i kjølvannet av debatten "Klassisk musikk til hele landet – samfunnsoppdrag eller særinteresse?", som ble arrangert under Arena Klassisk torsdag 22. oktober (Foto: Bård Gundersen)

InnleggPolitikk & debatt

Da den klassiske musikken forsvant lydløst ut sceneinngangen

Publisert
23.10.2026 16:19

– Det er ikke flere organisasjoner vi trenger, men et felles løft for igjen å få den klassiske musikken inn bakdøra og på scenen, skriver Per Erik Kise Larsen i Det Norske Kammerorkester.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkt og refleksjoner.

Av Per Erik Kise Larsen, direktør i Det Norske Kammerorkester

Arena:Klassisk er i gang i Oslo denne helgen. Med utgangspunkt i det som tidligere var Musikkens Venner har organisasjonen påtatt seg den krevende oppgaven «å bringe levende klassisk musikk ut til hele landet». Det høres liketil og enkelt ut, men viser seg krevende.

Klassisk musikk i norske kulturhus forsvant for alle praktiske formål ut bakdøra som fast tilbud gjennom året da Rikskonsertene i 2012 la ned sin kveldskonsertordning. Med det forsvant ikke bare selve konsertene, men hele infrastrukturen som holdt den klassiske musikken i gang i store deler av landet. Rikskonsertene var et slags statlig management for det klassiske feltet og hadde i tillegg en god del penger som siden har blitt smurt utover en større kake, og delvis blitt borte. Det hele falt som et korthus.

I en artikkel i Aftenposten i 2014 ble det identifisert til sammen 61 kulturhusprosjekter over en 15 års periode med en kostnadsramme på nær 14 milliarder kroner. Det er et paradoks at Norge nå i en årrekke har investert tungt i kulturbygg samtidig som vi nasjonalt sakte, men sikkert bygger ned hva husene var ment å skulle fylles med; kunst og kultur av høy kvalitet. Resultatet ser vi nå. Kulturhusene svir som del av den dårlige kommuneøkonomien og har ingen penger til å produsere kunst og kultur for. Mange sliter nå ufrivillig i rollen som rene utleiehus der det kommersielle er i ferd med å bli enerådende.

Organisasjonen Norske Kulturhus har kartlagt at «av de kommunene som i dag eier et kulturhus har hele 12 % vurdert å legge drift av kulturhuset ut på anbud». Vi har bygd oss til kulturell fattigdom!

Det er med andre ord klassisk armod på bygda.
Eller?

Arena:Klassisk vil gjenopprette og styrke et nasjonalt arrangørnettverk som med offentlige kulturmidler skal få fart på den klassiske musikken i det ganske land. Det er bra at noen nå endelig løfter dette frem som en problemstilling. Spørsmålet er hva som er den riktige metoden for å få det til.

For det finnes allerede et nettverk av små og store aktører rundt om i hele landet som ikke har oppgaven, men infrastrukturen.

Festivaler fra Lofoten Kammermusikkfestival i nord, via Gloppen Musikkfest og Fjord Cadenza på Vestlandet, til Hemsingfestivalen i Valdres og Risør Kammermusikkfest i sør. Dette er bare noen av de mange som har bygget opp kunstnerisk kompetanse, lokalt publikum og arrangørmiljøer.

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De fleste lever intenst i noen få dager eller en uke. Hva skal til for at disse også kan programmere gjennom hele året? Jeg sier med det ikke at alle festivaler skal bli helårsarrangører, men det kan gjennom noen av disse utvikles et tilstrekkelig nettverk i samarbeid med andre til å bli nettopp den nye infrastrukturen.

Samtidig har vi profesjonelle orkestre plassert fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. De har musikere, kunstnerisk kompetanse, produksjonsapparat og betydelig offentlig finansiering. Disse kan i større grad få et regionalt ansvar, gjerne i forpliktende samarbeid med nærliggende festivaler og arrangørmiljøer. Med det bygges en finstemt infrastruktur for fremtiden tuftet på det som allerede i vesentlig grad finnes og delvis er finansiert.

Vi kan ikke stole på kommuneøkonomien. Til nå har vi kunnet stole på staten – i det minste til en viss grad. Det er investert mye rundt om i Norges land for å legge til rette for kulturell aktivitet.

Hva ville det koste å gi eksisterende festivaler, i samarbeid med orkestre og arrangørmiljøer mulighet til å produsere og formidle konserter gjennom hele året – sammenlignet med å bygge opp et nytt arrangørledd?

Det er ikke flere organisasjoner vi trenger, men et felles løft for igjen å få den klassiske musikken inn bakdøra og på scenen.

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Ledige stillinger

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