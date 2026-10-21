Debatt om klassisk ut i landet: Samfunnsoppdrag eller særinteresse?

Hvordan kan den klassiske musikken formidles bedre ut i landet? Og hvem har ansvaret? Debatt i Gamle Raadhus i Oslo torsdag 22. oktober kl. 10.00. Åpent for alle, gratis – med en kopp kaffe til.

På debatten møter du også Ballade, gjennom redaktør Guro Kleveland som leder diskusjonen.

Panelet består ellers av arrangørsegment, forvaltning og politisk nivå: Nina Hodneland fra Norske kulturhus, Einar M. Schistad fra Nøtterøy kulturhus, Vegar Vårdal fra Musikkutvalget for konsertarrangører og musikkfestivaler i Kulturfondene og Trude Storheim, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Mange kulturhus og arrangører opplever økende press på økonomien. Når billettinntekter blir stadig viktigere, velger mange å programmere kjente artister og produksjoner som sikrer publikumstall, fremfor smalere uttrykk med større kunstnerisk risiko.

Debattarrangør Arena Klassisk spør: Hvis markedet alene får styre, hva skjer da med den klassiske musikken, samtidsmusikken og andre kunstuttrykk som sjeldnere fyller salene?

Interesseorganisasjonen Klassisk står bak bransjetreffet Arena Klassisk, og jobber for levende klassisk musikk til hele landet; for klassiske konsertarrangører, ensembler og festivaler. I dag har daglig leder Anderz Døving en kronikk om emnet i Kontekst, der han peker på kulturell utkant og etterspør ambisjoner:

Norge har bygget kulturhus til den store gullmedalje. Selv de minste tettsteder har i dag et kulturhus de kan være stolt av og som er blitt til storstuen for alle ulike kunstformer. Nei, forresten, slik ble det ikke. Etter den storstilte åpningen av kulturhuset, kom de økonomiske realiteter: Kulturhussjefene må få driften til å gå i balanse. Kommunene har ikke midler til å sponse smal kultur. Fylkene ser en annen vei, og regjeringen toer sine hender. Resultatet er blitt kommersiell drift med standup og julekonserter fra september til mars. Mangel på kulturpolitisk vilje har gjort store deler av Norge til en kulturell utkant. Hvor er ambisjonene, nisje-arrangørene og underskuddsgarantien?

Bli med på en viktig samtale og debatt om å styrke levende klassisk musikk ut i landet! Les mer om både debatten og de som deltar her.

Arrangementet skjer på Gamle Raadhus Scene på Christiania torv i Oslo torsdag 22. oktober kl. 10.00-11.30. Det er gratis, og åpent for alle.