Ballade klassisk: Få ørene opp!

Ola Nordal dukker igjen ned i den klassiske platebunken. Spennet er stort – fra dokumentariske referanseinnspillinger til nyskapende omfortolkninger.

Jeg var nylig på Arena Klassisks debatt om hvordan vi kan sikre et levende klassisk musikkliv i hele Norge. Det er krisestemning. Antallet helårsarrangører innen klassisk er mer enn halvert, fra 42 til 20 i løpet av et tiår.

Vi har kunstnerne, vi har scenene, vi har publikum, skrev Anderz Døving nylig i en kronikk på kontekst.no. Jeg deler bekymringen over krisen i arrangørleddet. Og jeg kan skrive under på at vi har kunstnerne! Den siste måneden har jeg lyttet til seks glimrende album med norsk klassisk musikk på høyeste nivå. Jeg håper flere får ørene opp for den klassiske musikken, slik at publikum får konsertstedene tilbake.

BERIT CARDAS, BJØRG LEWIS og TOR ESPEN ASPAAS: Odd Grüner-Hegge – The Piano Trios 1919 & 1968 (Lawo)

Denne innspillingen åpner opp en glemt side i norsk musikkhistorie. I hvert fall lærte jeg masse som jeg ikke visste fra før. Odd Grüner-Hegge var en av de markante dirigentene i Oslo-filharmoniens historie. Han var også en poengtert musikkanmelder i Dagbladet. Men at han også var en fremragende komponist, det hadde jeg ikke fått med meg.

Jeg vet ikke om musikken hans ble glemt fordi han ble opptatt med dirigeringen, eller om det var fordi Grüner-Hegge ikke helt passet til tidens merkelapper. Han er litt neoklassisisme og litt impresjonisme, men ingen -isme fullt og helt. Det er i hvert fall ikke modernisme. Det er også lite av det utpreget nasjonale som så mange andre holdt på med. Kanskje han rett og slett falt mellom for mange stoler i fortellingen om norsk musikk fra 1900-tallet?

Nå er Tor Espen Aspaas, Berit Cardas og Bjørg Lewis ute med den definitive referanseinnspillingen av hans fremste verk: Pianotrio op. 4 fra 1919. De har også tatt seg bryet med å spille inn den reviderte versjonen av stykket som Grüner-Hegge laget i 1968 – etter å ha spilt stykket utallige ganger gjennom nesten 50 år. Mitt musikkhistoriske hjerte holder på å sprekke av glede.

Innspillingen flommer av musiseringsglede, og dårlig skjult stolthet over å ha funnet fram til denne glemte skatten. For stykket er virkelig knallgodt: det er melodisk spennende og godt kompositorisk utført. Det er rett og slett et av disse stykkene som burde spilles mye mer.

Det store spørsmålet blir: hvilken versjon? Personlig foretrekker jeg 1919-utgaven. Den maler med bredere penselstrøk og er mer idérik. 1968-utgaven er tightere og mer raffinert, men kanskje også litt kjedeligere i mine ører. Lytt selv og fortell – hvilken utgave foretrekker du? E-postadressen min får du hvis du melder deg på nyhetsbrevet mitt.

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OPUS13: Mendelssohn & Grieg: String Quartets (Alpha)

Opus13 består av Sonoko Miriam Welde og Edvard Erdal på fiolin, Albin Uusijärvi på bratsj og Daniel Thorell på cello – to nordmenn og to svensker. De etablerte kvartetten i 2014 da de var studenter og ville fordype seg i Mendelssohns kvartett i a-moll (opus 13, derav navnet). Verket ble skrevet da komponisten var 18 år – omtrent samme alder som de fire musikerne. Nå, 12 år senere, gir de ut kvartetten på den høyt respekterte franske labelen Alpha. Plata er knallgod, og har skapt overskrifter internasjonalt. Denne høsten turnerer de rundt i Europa.

Mendelssohns op. 13 spilles friskt og frampå, samtidig som det er mange subtile detaljer i frasering og dynamikk. Spesielt den elegante intermezzosatsen er en glede å lytte til.

I tillegg til Mendelssohn har de programmert Griegs strykekvartett. I norsk kontekst er dette en slags proklamasjon. Det sier at Opus13 vil kappes med de store norske kvartettene. Og det klarer de fint. Opus13 klinger moderne og sofistikert. De er sinnssvakt energiske, samtidig som de holder tilbake på vibrato og rubato på raffinert vis. Linjene «synger» ubesværet. De har rytmisk dybde og god tyngde i de store akkordene i starten av Grieg-kvartetten.

Dette er et fenomenalt debutalbum, fra en kvartett i verdensklasse.



NILS HENRIK ASHEIM og HÅKON ASHEIM: Crossing Grieg (Lawo)

Nils Henrik Asheim – også kjent som Pipenes Jens – er organist, pianist og en av Norges mest mangfoldige komponister. Broren Håkon er førsteamanuensis ved Ole Bull Akademiet på Voss, og en framifrå hardingfelespiller. På Crossing Grieg har brødrene først dekonstruert Edvard Griegs Slåtter, opus 72, og så rekonstruert stykkene som nye lyarslåtter for hardingfele og piano. Melodikken og ornamentikken er folkemusikalsk. Harmonikken er griegsk. Behandlingen ellers er fri og moderne.

Asheims har jobbet med prosjektet i mange år. Håkon har filosofert dypt rundt hvordan de 17 slåttene opprinnelig kan ha hørtes ut før Grieg tok dem inn til de borgerlige stuers pianokrakker. Tankene ble presentert for Griegselskapet på Troldhaugen i 2017. Nils Henriks nye pianodrakt er respektfullt knyttet til Griegs harmonisering – men også merket av frie kreative valg. Nils Henrik har gjort nøye rede for forholdet mellom Griegs og hans egen harmonisering i dette essayet. Dette er altså et prosjekt som er gjort skikkelig, både akademisk og musikalsk.

Brødrene spiller reflektert og ryddig, og musikken er godt framført. En av mine favoritter er slått nr. 2: Jon Vestafes springar. Både spellemannen Jon Vestafe, klaverkomponisten Grieg, folkemusikkgranskeren Håkon Asheim og samtidsmusikkomponisten Nils Henrik Asheim kommer her på underfundig vis tydelig til orde i samme stykke musikk.

Det er mye å lære om hvordan Grieg tenkte rundt slåttemusikk i dette prosjektet. Man kommer nærmere Griegs opus 72. Samtidig gir Crossing Grieg i seg selv en fin lytteopplevelse.

KNUT CHRISTIAN JANSSON og BERGEN BAROKK: Mozart – Lieder & Klaverkonsert no. 13 (Jansson Recordings)

Kantor Knut Christian Jansson har gjennom de siste årene bygget opp et rikt musikkmiljø rundt kulturkirken Fridalen i Bergen. Han har også startet sitt eget lille plateselskap som gir ut musikk fra dette miljøet.

Klaverkonsert nr. 13 ble skrevet da Mozart var i midten av 20-årene, og ble spilt på abonnementskonsertene han arrangerte for å tjene til livets opphold i Wien. Det er kanskje derfor dette er et ganske lettfattelig stykke musikk. Konserten er enkel i formen, med masser av muligheter for pianisten til å vise fram hva hen er god for.

Jansson spiller hammerklaver, og strekker seg mot et uttrykk i opplysningstidens ånd. Stikkordene er kontrollert eleganse og rasjonell klang. Bergen Barokk spiller med den samme litt sprø, åpne klangen som hammerklaveret gir. Dette gir et lydbilde som er balansert, der melodiene står naturlig ut av teksturen. Det er som om Rousseau har sittet i kontrollrommet.

Hoveddelen av plata består av Mozarts sanger, sunget av Andreas Wivestad Jansson (Knut Christians sønn) og Hilde Haraldsen Sveen. Jansson den yngre har vært elev av Sveen i mer enn et tiår. Han startet hos henne som guttesopran, men har nå en godt utviklet baryton. Han har fortsatt en ung stemme, mens hun har mer dybde i uttrykket. Dette lærer–elev-perspektivet gir prosjektet en emosjonell side og vekt til tolkningene.

Jeg liker plata godt, men etter en time med hammerklaver er ørene mine litt møre av den harde klangen. Det er likefullt en innspilling full av sjarme og wienersk eleganse, som gir et verdifullt innblikk i det rike musikkmiljøet Jansson har bygget i Fridalen.

STAVANGER SYMFONIORKESTER, dir. ANDRIS POGA: Shostakovich – Symphony no. 8 (Lawo)

De flinke folka i Blunderbuss traff godt da de designet omslaget til denne innspillingen av Sjostakovitsjs 8. symfoni. Omslagsbildet domineres av en massiv, grå vegg, med et vertikalt orientert vindu hardt skåret inn i overflaten. Det er et stykke modernistisk arkitektur som er fremmedgjørende, brutalt og utstråler institusjonell tyngde. En enorm svart sirkel kommer inn fra høyre i bildet. Den kan leses som et bilde på staten, apparatet og systemet som valser ned alt i sin vei. Et menneske – lite og alene – står der med hodet løftet og den ene foten strukket litt fram. Han ser ut til å gå trassig mot den truende strukturen.

Dette er en trøstesløs innspilling av en trøstesløs symfoni. For Andris Poga og Stavanger Symfoniorkester har funnet en kjerne av mening i denne musikken som sier noe om den tiden vi lever i. Og vår samtid er jo ganske trøstesløs. Endetidsprofetene har mye å jobbe med. Hva knerter oss først? Blir det Russlands krigføring? Global oppvarming? KI? Bensinprisene? Eiendomsskatten? Dette er en nedstemthetens og håpløshetens tolkning – og altså en Sjostakovitsj for vår tid.

Det tok litt tid for meg å venne meg til det lave tempoet på innspillingen. Andris Poga tar seg god tid. Sammenlignet med andre innspillinger jeg kjenner er den ikke radikalt mye lengre (den er 1 time og 4 minutter. Den korteste jeg kjenner er 1 time og 1 minutt, den lengste 1 time og 7). Men den føles langsom. Jeg skjønner hva de vil fram til. For Poga kan være lett og elegant når han vil. Men her er han like detaljfokusert som Stalins byråkrati.

Den kjente tredjesatsen i symfonien er basert rundt en motorisk mekanisk melodi. Kanskje det er statsapparatet som ruller brutalt framover. Men motoren går sakte hos Poga. Den kverner langsomt. Litt ut i satsen brytes det motoriske opp av en banal militærtrompet. Det er nærliggende å tolke den som en ironisering over sovjetstatens ivrige sosialrealisme. Men Poga har lite med ironiske flir å gjøre. Det samme gjelder den påfølgende groteske sirkusmarsjen. Den er uten dansbarhet. Klovnene har gått hjem. Tilbake står bare en kald musikalsk samtidsanalyse.

Dette er langt fra den beste innspillingen av dette stykket. Tempoet er for langsomt for min smak, og jeg savner noe av lyset som skinner gjennom det grå skydekket. Jeg synes dessuten at valget av nettopp denne symfonien er litt merkelig. Hvorfor ikke velge noe som er litt mindre gjennominnspilt? Et repertoar der de virkelig kan briljere, og lage den beste av noe?

Men det fantastiske med klassiske musikkinnspillinger er at så lenge det er flinke folk som er involvert, kan man finne fine partier, selv om man er uenig i andre deler av tolkningen. De fineste partiene i denne innspillingen er for meg den komplekse fugen i utviklingsdelen i første sats, og den skremmende passacagliaen i fjerde sats. Den hardtslående tredjesatsen, som normalt er «bangeren», rocker imidlertid mindre enn hos mange andre. Den eteriske slutten på symfonien gir oss heller ikke noe håp. I Pogas tolkning er Sjostakovitsj’ 8. symfoni uten en lykkelig slutt. Et lydspor for endetiden.

BERIT NORBAKKEN og SOLMUND NYSTABAKK: John Dowland – The First Booke of Songes (Lawo)

John Dowlands First Booke of Songes or Ayres er fra Shakespeares og Elisabeth den førstes tid. Noteheftet ble ekstremt populært, og ble trykket seks ganger i Dowlands levetid. Det er en luksus som få var forunt. Musikken til de aller fleste komponister på denne tiden eksisterte bare som manuskripter. De mange trykte utgavene har ført til at sangene overlevde, og fortsatt spilles.

Tekstene er fra noen av samtidens fremste lyrikere, dog uten at vi vet hvem de fleste av dem er. Tematikken er kjærlighet, sorg og savn. «Unquiet Thoughts» heter den første sangen, og handler om rasende tanker satt i sving av en utilfredsstilt kjærlighet.

Men når jeg hører denne sangen framført av Berit Norbakken og Solmund Nystabakk, blir jeg rolig. Den nydelige stemmen senker pulsen min. Den gir meg tårer i øynene, men uten at jeg egentlig blir trist. Luttspillet er ren katarsis. Jeg er storfan.

Dette er det andre albumet Norbakken og Nystabakk gir ut sammen, hvis man da ikke også teller med albumet Evening Hymn fra i fjor, der de også snek inn et par duettnumre for sang og lutt. «Sjelelig balsam», skrev jeg den gangen. De har utviklet en stil sammen som er klokkeklar og emosjonelt tilbakeholden. Tekstene er fint foredratt, med nydelig frasering med masse luft mellom linjene. Dette er musikk for rom med flere hundre år gamle steinvegger, full av opphøyd verdighet.