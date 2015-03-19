Nye kunstneriske ledere til Vinterfestspillene

Vinterfestspillene i Bergstaden får nye kunstneriske ledere i form av Ingfrid Breie Nyhus og Eirik Raude.

De to nye kunstneriske lederne vil være ansvarlig for festivalen som over fire dager forener nordiske og europeiske musikere på Røros. Eirik Raude har spilt slagverk med Berlin-Filharmonien og Los Angeles Philharmonics, mens Ingfrid Breie Nyhus spiller folkemusikk, klassisk musikk og samtidsmusikk på klaver. Neste års vinterfestspill er satt til 17.-20. mars.