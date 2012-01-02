02.01.2012
Vassendgutane må spare på krona: Etter svikt i inntekter fra turnering og CD-salg, har bandet sparket gitarist Leif Aase, melder BA.

Til VG sier Aase, som bor på Sotra mens resten av bandet bor på Ørsta, at han først ikke godtok oppsigelsen.

— Jeg forlangte en skriftlig oppsigelse med grunnlag for oppsigelsen, og den fikk jeg 2. juledag.

Synkende omsetning og overskudd

Aase har vært med bandet siden 2007 og er dypt skuffet.

— Dette var noe jeg ikke hadde regnet med, sier han til VG.

Bandets manager, Alf Aarseth, sier til BA at Aase vil bli erstattet med en gitarist fra Ørsta-traktene.

I 2008 hadde Vassendgutane AS 17,5 millioner i inntekter. To år senere var summen redusert til ni millioner kroner.

Overskuddet var også skrumpet inn fra nesten fem millioner til rett i overkant av 150.000, skriver VG.

Her er en av Vassendgutanes største hits, «Ungkar med dobbeltseng«.

https://www.youtube.com/watch?v=1BtswSdtNsg

Relaterte saker

Terje Welle busk poserer foran et elgbilde. Da Sverre Fehn, som har tenget huset Welle Busk bor i, var på besøk og så bildet over sofaen, sa han: ‘Ja, ja. Et sted må man jo møte virkeligheten.’

– Systematisk eldrevold

Netthandel er ikke noe for Sputnik-publikummet. Når resten av distribusjonsnettet nå har forsvunnet, er det liten vits for Terje Welle...

Flere saker

MarcusPaus

– En «riktig» stil?

Slik jeg ser det, er det i dag meningsløst å diskutere rammene for hva som er et riktig stilistisk musikalsk...

Willy Martinsen

Tono og konsertarrangørene

– Vi ønsker å oppklare et par ting. TONO har lansert nye vilkår for arrangører av konserter og events. Med...

Akuvi med danseren Awissi Idunn Lakou fra Melafestivalen sist helg

– Vi har tapt møteplassen vår for i år

«Mr. Mela», Khalid Salimi, mener 2020-versjonen av festivalen hans mister noe av sin mening i møte med koronaen. Allikevel var...