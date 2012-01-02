Vassendgutane må spare på krona: Etter svikt i inntekter fra turnering og CD-salg, har bandet sparket gitarist Leif Aase, melder BA.
Til VG sier Aase, som bor på Sotra mens resten av bandet bor på Ørsta, at han først ikke godtok oppsigelsen.
— Jeg forlangte en skriftlig oppsigelse med grunnlag for oppsigelsen, og den fikk jeg 2. juledag.
Synkende omsetning og overskudd
Aase har vært med bandet siden 2007 og er dypt skuffet.
— Dette var noe jeg ikke hadde regnet med, sier han til VG.
Bandets manager, Alf Aarseth, sier til BA at Aase vil bli erstattet med en gitarist fra Ørsta-traktene.
I 2008 hadde Vassendgutane AS 17,5 millioner i inntekter. To år senere var summen redusert til ni millioner kroner.
Overskuddet var også skrumpet inn fra nesten fem millioner til rett i overkant av 150.000, skriver VG.
Her er en av Vassendgutanes største hits, «Ungkar med dobbeltseng«.
https://www.youtube.com/watch?v=1BtswSdtNsg