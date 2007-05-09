Norske dager i Murmansk

Blant norske institusjoner som markerer seg i Murmansk i det nordvestlige Russland i mai er Den Norske Opera, som kommer for å sette opp Peer Gynt under Terje Boye Hansens ledelse. Finnmark fylkeskommune er også sterkt representert og markerer fornyelsen av en samarbeidsavtale med Murmansk Oblast med en utstilling med samtidskunst fra Finnmark på Murmansk regional kunstmuseum. Espen Sommer Eide, aka Phonophani, spilte på åpningen av utstillingen.

Av Carl Kristian Johansen

Det vil foregå en mengde seminarer og åpninger av nye samarbeidsprosjekter under de norske dagene, blant annet ett med navnet ”Skolen som regional utvikler” som er et samarbeid mellom utdanningsetatene i Finnmark og Murmansk. Det vil også være litteraturkvelder og konserter. Av norske artister som skal opptre i Murmansk finner vi Marte Heggelund, Petter Carlsen, gruppa Link, Trio Delight og Hammerfest Storband.

Det er åttende gang Den Norske Opera er i Murmansk. Denne gangen skal utdrag av Peer Gynt framføres i en konsertversjon med kostymer, sminke koreografi og regi. Toralv Maurstad har regien og er med i stykket som forteller.

Murmansk Filharmoniske Orkester og koret Amadeus er med på forestillingen. Amadeus vil synge å på norsk, mens fortellerbiten til Maurstad foregår på engelsk som vil bli oversatt til russisk. Terje Boye Hansen er dirigent og Peer Gynt vil være å se 18. og 19. mai.

Forbindelser

Søndag 6. mai åpnet utstillingen Forbindelser på Murmansk Regional Kunstmuseum. Espen Sommer Eide, aka Phonophani, åpnet utstillingen med konsert. Phonophani har albumene Phonophani (1998), Genetic Engineering (2001), Oak or Rock bak seg. I fjor ble det første albumet relansert og sluppet på Rune Grammofon. Det også er selskapet til Alog, som Sommer Eide er en halvdel av. En del av lyden under konserten var basert opptak Sommer Eide har gjort i Barentsregionen, blant annet av mygg.

(Foto: Carl Kristian Johansen)

Phonphanis åpningskonsert. Verket foran er HornBærer av Aslaug Juliussen.

Utstillingen er et tiltak i den årlige samarbeidsavtalen innen kunst og kultur mellom Finnmark Fylkeskommune og Murmansk Oblast. Utstillingen inngår også som en del av markeringen av 20 års bilateralt samarbeid mellom fylkene – i Murmansk 16.-20. mai. Utstillingen vil ha en slags åpning igjen til 16. mai og den vil stå fram til 30. mai.

— Vi er både stolte og glade for å formidle samtidskunst fra Finnmark, nå også i Murmansk, sier kultur- og idrettssjef Marianne Pedersen. Utstillingen er kurert og produsert av Pikene på Broen ved Luba Kuzovnikova og De Samiske Samlinger ved Irene Snarby.

Kunsthistoriker Hanne Hammer Stien skriver blant annet dette i katalogen til utstillingen:

«I utstillingen Forbindelser rettes fokuset mot samhandling mellom Norge og Russland de siste tjue årene. Samtidig pekes det vei mot nye forbindelser i fremtiden. Utstillingen viser oss at kunsten som forholder seg til Finnmark ikke er ensrettet og enfoldig, men like kompleks og mangfoldig som stedet selv. Kunstnere som bor i fylket, eller har tilknytning til det, benytter ulike strategier på lik linje med samtidskunstnere verden over. I verkene forbindes historier knyttet til stedet med kunstnernes egne fortellinger, fortiden kommer i kontakt med samtiden. Utstillingen er i så måte både sosialt engasjerende, politisk og privat. Gjennomgående forholder mange av verkene seg til narrative strukturer og det er nærliggende å følge disse strukturene i møtet med kunsten.»

(Foto: Carl Kristian Johansen)

Kunstner Aslaug Juliussen foran verket Forbindelser, som har gitt utstillingen navnet.

Bidragsytere til utstillingen:

* Espen Sommer Eide (åpningskonsert)

* Brit Fuglevaag

* Bente Geving

* Marja Helander

* Arnold Johansen

* Svein Flygari Johansen

* Aslaug Juliussen

* Fred Ivar Utsi Klemetsen

* Charlotte Nilsen

* Hege Annestad Nilsen

* Hilde Skanche Pedersen

* Bjarne Riesto

* Sonja Siltala

* Amund Sjølie Sveen

* Arvid Sveen

* Kristin Taarnesvik

* Morten Torgersrud

Besøk hjemmesidenen til Phonophani, De Samiske Samlinger, Pikene På Broen, Finnmark Fylkeskommune og Den Norske Opera.