Nominert av musikkritikerne

Eir Inderhaug og Ørjan Matre er årets nominerte til Musikkritikerprisen.

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en teaterkritikerpris, en musikkritikerpris og en dansekritikerpris.

Prisene gis for «å hedre en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon», kåret av landets samlede kritikerstand. I år deles det for første gang også ut en pris til en kritiker for Årets kritikk.

Ørjan Matre

Til musikkritikerprisen er det dette året to nominerte:
sanger Eir Inderhaug for dobbeltrollen Gepopo/Venus i Le Grand Macabre,DNO&B og komponist Ørjan Matre for klarinettkonserten Inside Out (Oslo-Filharmonien), Oslo konserthus.

Prisene deles ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag 25. september kl. 11.00.

Relaterte saker

Amando og Amanda i «Le grand macabre», DNO&B

Et dypdykk i det makabre

– Det blir stadig mer åpenbart at det ikke er referansene selv, men hvordan vi hører dem som er det...

Claudia som skjelett. Fra Ligetis «Le Grand Macabre»

Et dypdykk i det makabre, del II

Ved å le av døden, er Ligetis opera i den forstand et slående vitnesbyrd om en svært personlig og dyp...

Flere saker

Dirigent Vasily Petrenko med Oslo Filharmonien

Vil være et by:Larm for klassisk musikk

Organisasjonen Klassisk står bak Arena:Klassisk, en ny festival for klassiske frilansmusikere og arrangører.

Lise Davidsen Stillbilde fra konsertfilmen LISE

«LISE»: Konsertfilmen om Lise Davidsen på fri strømmetjeneste

«LISE» er en hybrid av konsert og film, filmet i operahuset i Bjørvika. Fram til 8. september kan du se...

Scenekunst og jazz først med Balansemerket

Arbeidet for å motvirke seksuell trakassering i kulturlivet fortsetter. Scenekunstbruket, Norsk jazzforum og Nasjonal jazzscene er de første kulturvirksomhetene som...