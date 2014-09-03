Nominert av musikkritikerne

Eir Inderhaug og Ørjan Matre er årets nominerte til Musikkritikerprisen.

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en teaterkritikerpris, en musikkritikerpris og en dansekritikerpris.

Prisene gis for «å hedre en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon», kåret av landets samlede kritikerstand. I år deles det for første gang også ut en pris til en kritiker for Årets kritikk.

Til musikkritikerprisen er det dette året to nominerte:

sanger Eir Inderhaug for dobbeltrollen Gepopo/Venus i Le Grand Macabre,DNO&B og komponist Ørjan Matre for klarinettkonserten Inside Out (Oslo-Filharmonien), Oslo konserthus.

Prisene deles ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag 25. september kl. 11.00.

