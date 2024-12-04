Joar Rørmark til minne

Vår gode kollega og venn Joar Rørmark døde 29. november etter en tids sykdom. Med hans bortgang har landets kor- og musikklærermiljø mistet en viktig pioner og læremester, skriver kollegaer og venner av Rørmark i dette minneordet.

Av Ingrid Maria Hanken, Harald Jørgensen og Einar Solbu

Joar var født i Harstad i 1935. Han tok lærerutdanning og høyere kirkemusikerutdanning, og ble tidlig tilsatt som organist i en Oslo-kirke og musikklærer ved Oslo lærerskole.

I 1970 fikk han stilling som lærer i musikkmetodikk ved Musikkonservatoriet i Oslo, og ved opprettelsen av Norges musikkhøgskole i 1973 videreførte han dette arbeidet som førsteamanuensis. Gjennom 30 års virke der har Joar inspirert mange hundre musikklærere til å musisere med de unge. Tidligere studenter vil blant annet huske studiereisene til Ole Bull Akademiet for å oppleve norsk folkemusikk – et område Joar sørget for å få med i musikklærerstudiet.

Ved siden av sitt arbeid med studenter har korvirksomhet stått sentralt i Joars liv. Dels sammen med sin kone gjennom et langt liv, Else Marit, dels sammen med dirigentkolleger, har han ledet en rekke kor for barn og unge sangere, blant annet Oslo Ungdomskor, Vindern Barnekor, Norges ungdomskor og Oslo Nye Ungdomskor. Med sin lekne ledelsesform og sin sans for kunstnerisk kvalitet har han vært en viktig bidragsyter til den store kvalitetsutviklingen som har skjedd i norsk kormiljø de siste tiårene.

Joar var opptatt av impulser utenfra, og utarbeidet sammen med skandinaviske kolleger et læreverk i musikk for grunnskolen, basert på samspill og -sang. Han la vekt på at musikk er et kunstfag, og at alle barn må få utvikle sine evner til å oppleve og uttrykke seg i musikk.

I 1990 ble Joar tildelt Lindemanprisen for sitt banebrytende arbeid for musikkopplæringen i landet.

Våre tanker går til Else Marit og til deres barn og barnebarn som bidrar til å føre den verdifulle musikkarven videre.