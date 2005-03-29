Kunstmusikk

Xenakis, Nordheim, Bibalo og Ligeti på Smuget

29.03.2005
Red.

Tirsdag 29. mars kl. 20 avholdes på utestedet Smuget den siste konserten i Norsk Tonekunstnersamfunds konsertserie. Konsertserien omtales som en stor suksess – med konserter i både Oslo Konserthus og på Troldhaugen i Bergen. Smuget i Oslo er kanskje ikke det stedet man vanligvis fortbinder med klassisk musikk, men i kveld kan interesserte i hovedstadsområdet få med seg musikk av både Nordheim, Villa- Lobos, Xenakis, Bibalo, Ligeti og Mozart.

Norsk Tonekunstnersamfunn har også i år valgt å legge den siste konserten til et sted man ikke vanligvis forbinder med klassisk musikk: Smuget i Rosenkrantzgate i Oslo sentrum.

— Det har vist seg at publikum trives med å lytte til musikk og samtidig kunne nyte en forfriskning, sier formann i Norsk Tonekunstnersamfund, fiolinst Ole Bøhn. – Restauranten holdes da også åpent til kjøp av mat og forfriskninger før, under og etter konserten.

Det vil i kveld bli fremført verker av samtidskomponistene Arne Nordheim, Heitor Villa- Lobos, Iannis Xenakis, Antonio Bibalo og György Ligeti, samt W.A. Mozart’s store «Divertimento» for stryketrio.

De medvirkende under konserten på Smuget er Øystein Birkeland, cello, Tom Ottar Andreassen, fløyte, Per Hannisdal, fagott, Dan Styffe, bass, Erik Niord Larsen, obo, Hans Chr. Bræin, klarinett, Terje Aadne, horn, Eirik Raude, slagverk, Elise Båtnes, fiolin, Catherine Bullock, bratsj og Kari Ravnan, cello.

Norsk Tonekunstnersamfund (NTKS) er en interesseorganisasjon for solister og kammermusikere innen seriøs musikk. Da organisasjonen ble dannet i 1912, var det realiseringen av en idé som blant annet komponisten Johan Svendsen hadde fremmet. Allerede den gangen måtte man organisere seg for å sikre sine rettigheter. I begynnelsen besto medlemmene av både utøvende og skapende kunstnere.

I 1917 besluttet imidlertid en del skapende kunstnere å danne Norsk Komponistforening. Initiativet ble tatt innen Tonekunstnersamfundets ramme . Etter adskillelsen omfatter medlemmene i NTKS kun utøvere. De fleste betydelige navn i norsk musikkliv har vært og er medlemmer. Listen over æresmedlemmer teller navn som Jean Sibelius, Sir Henry Wood, Kirsten Flagstad, Klaus Egge, Odd Grüner- Hegge, Egil Nordsjø, Arild Sandvold, Øivin Fjeldstad, Robert Riefling og Robert Levin . I dag er Ingrid Bjoner og Marit Isene æresmedlemmer.

Billetter á kr. 150 selges ved inngangen én time før kveldens konsert, som altså tar til klokken 20. Du kan lese mer om Norsk Tonekunstnerforening og deres aktiviter på denne hjemmesiden: http://www.ntks.com/flora/flora.asp.

Vi tar ellers også med at Ole Bøhn nylig spilte Allan Petterssons konsert for fiolin og strykekvartett med Leipzig Streichquartett i Bergen ved Bergen kammermusikkforenings jubileumskonsert.

Relaterte saker

Den Norske Opera – bilder fra scenen

Operaen: Nytt hus, nye verk

Nå starter Den Norske Opera sitt arbeide med hva det nye operahuset skal fylles med. Operasjef Bjørn Simensen har etablert...

Antonio Bibalo, stor

Bibalo, livet og musikken

Ved en tilstelning i Den Norske Opera tidligere denne uken ble boken «Antonio Bibalo: Musica e vita – Vita e...

Antonio Bibalo

Antonio Bibalo fyller 80 år i dag

Ett tredvetall personer var i går formiddag samlet i Den Norske Opera for å feire en av de mest fremstående...

Antonio Bibalo

Fire komponister og en regissør samtaler om Antonio Bibalo som musikkdramatiker

Ballade har her den store gleden av å bringe videre første del av Synne Skouens bidrag til jubileumsboken «Antonio Bibalo:...

Antonio Bibalo

Bibalos symboldrama og gestisk drama

– Antonio Bibalo er den eneste operakomponisten her til lands som har fått til noe, uttaler Olav Anton Thommesen i...

Antonio Bibalo – Ultima

Antonio Bibalo: Symfoni nr. 2

I konsertserien «Et eget århundre – Norsk orkestermusikk 1905-2005», hvor fem norske symfoniorkestre fremfører 20 store norske orkesterverk fra de...

Flere saker

Synne Skouen Guro Kleveland panel Ultima 2020 klippet

Tidligere NRK-profiler oppfordrer til Eurovision-boikott

«Kjære kringkastingssjef, det er på tide å si NEI nå,» skriver 11 veteraner i et åpent brev til NRK-toppsjefen.

Eva Pfitzenmaier Foto: Eva Pfitzenmaier

Rev opp reglene

For noen år tilbake løsnet det for Eva Pfitzenmaier. – På et tidspunkt skjønte jeg at kunstnerisk høyt nivå ikke...

Komponist Maja Linderoth

Maja Linderoth til internasjonal samtidsmusikkfestival

Komponisten Maja Linderoth er valgt ut til å representere Norge under World Music Days 2020 i New Zealand.