Xenakis, Nordheim, Bibalo og Ligeti på Smuget

Tirsdag 29. mars kl. 20 avholdes på utestedet Smuget den siste konserten i Norsk Tonekunstnersamfunds konsertserie. Konsertserien omtales som en stor suksess – med konserter i både Oslo Konserthus og på Troldhaugen i Bergen. Smuget i Oslo er kanskje ikke det stedet man vanligvis fortbinder med klassisk musikk, men i kveld kan interesserte i hovedstadsområdet få med seg musikk av både Nordheim, Villa- Lobos, Xenakis, Bibalo, Ligeti og Mozart.

Norsk Tonekunstnersamfunn har også i år valgt å legge den siste konserten til et sted man ikke vanligvis forbinder med klassisk musikk: Smuget i Rosenkrantzgate i Oslo sentrum.

— Det har vist seg at publikum trives med å lytte til musikk og samtidig kunne nyte en forfriskning, sier formann i Norsk Tonekunstnersamfund, fiolinst Ole Bøhn. – Restauranten holdes da også åpent til kjøp av mat og forfriskninger før, under og etter konserten.

Det vil i kveld bli fremført verker av samtidskomponistene Arne Nordheim, Heitor Villa- Lobos, Iannis Xenakis, Antonio Bibalo og György Ligeti, samt W.A. Mozart’s store «Divertimento» for stryketrio.

De medvirkende under konserten på Smuget er Øystein Birkeland, cello, Tom Ottar Andreassen, fløyte, Per Hannisdal, fagott, Dan Styffe, bass, Erik Niord Larsen, obo, Hans Chr. Bræin, klarinett, Terje Aadne, horn, Eirik Raude, slagverk, Elise Båtnes, fiolin, Catherine Bullock, bratsj og Kari Ravnan, cello.

Norsk Tonekunstnersamfund (NTKS) er en interesseorganisasjon for solister og kammermusikere innen seriøs musikk. Da organisasjonen ble dannet i 1912, var det realiseringen av en idé som blant annet komponisten Johan Svendsen hadde fremmet. Allerede den gangen måtte man organisere seg for å sikre sine rettigheter. I begynnelsen besto medlemmene av både utøvende og skapende kunstnere.

I 1917 besluttet imidlertid en del skapende kunstnere å danne Norsk Komponistforening. Initiativet ble tatt innen Tonekunstnersamfundets ramme . Etter adskillelsen omfatter medlemmene i NTKS kun utøvere. De fleste betydelige navn i norsk musikkliv har vært og er medlemmer. Listen over æresmedlemmer teller navn som Jean Sibelius, Sir Henry Wood, Kirsten Flagstad, Klaus Egge, Odd Grüner- Hegge, Egil Nordsjø, Arild Sandvold, Øivin Fjeldstad, Robert Riefling og Robert Levin . I dag er Ingrid Bjoner og Marit Isene æresmedlemmer.

Billetter á kr. 150 selges ved inngangen én time før kveldens konsert, som altså tar til klokken 20.