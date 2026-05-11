BRETON trip

KASSETTKUNST OG KUNSTMUSIKK: Utsnitt fra hvordan Breton Cassette presenterer to av sine utgivelser; i midten «Plommehagepartitur», i eske av plommetre.(Foto: Breton Cassette)

Fikk ny giv av å synge til skulpturene sine

Siri Narverud Moen skriver om å lytte til det uvante. Om at folkemusikken har gjort noe eksplosivt med norsk musikk, de siste årene.
11.05.2026 07:13
Siri Narverud Moen

Spesialitet: Kunst på kassett.

Lydkunstner og visuell kunstner – og kassettutgiver: På Pernille Meidells label Breton Cassett kommer alt i små opplag. De blir oftest utsolgt (til utlendinger) og er utelukkende av musikere/lydskapere som også gjør visuell kunst. Som hun selv.

Det var nemlig slik hun sjøl så skaper-lyset, etter først å ha jobbet med skulptur og installasjon.
– Men så begynte ting å bli litt dødt for meg. Det ga meg ikke så mye å jobbe med kunst på den måten lenger. Så jeg begynte å spille til skulpturene mine, altså synge sanger til de. Spilte gitar og sanger tidlig i arbeidet, for å få litt mer liv inn i det.

Slik løsna det, hun fant artist-jeg’et Perimeter O. Og hun starta kassettselskapet som hun nå presenterer i Moss.

På Breton Cassette har hun gitt ut 50 kassetter, fra renommerte Mari Kvien Brunvoll i skyve-boks i pusset plommetre, til lyden av klingende kleshengere i et verk av avdøde Kristina Bræin. Fra egne ambiente stykker musikk – til samtaler som kan handle om flerspråklighet, eller to som går gjennom fars arkiv. For å nevne noe av det du kan høre hos Breton Cassette.
– Mye sært, også?
– Ja, ja, ja! Noe er rett fram stygt! En del finner du også i støy-kategorien.

Ballade snakker med Pernille når hun har klatret ned fra stigen i et gammel murlokale i Moss, der hun jobber med å gjøre «arkivet sitt» – katalogen hun har gitt ut – klar for besøk.

Utstillinga/installasjonen/konsertserien rommer alle femti utgivelser og åpna i helga. Flere spiller på House of Foundation framover, noen av dem som del av festivalen Lyse Netter.

– Jeg får veldig mange demoer av folk som vil jobbe med meg. Men jeg vil holde meg til avgrensningen visuelle kunstnere som også lager lyd. Jeg vil ikke at det skal vannes ut, hvis du skjønner.

Pernille er takknemlig for at så og si alle utgivelsene støttes på en eller annen måte av offentlig kulturstøtte. Og at samlere i utlandet finner fram til det meste hun gir ut, via plattformen Bandcamp.

– Jeg er heldig. Men det er jo også veldig heldig med kassetten, at den er veldig rimelig å lage, ikke sant?

Pernille (1)
SOUND & VISION: Pernille Meidell fikk nytt liv inn i kunsten sin av å spille og synge for den. Det måtte bli lyd, i tillegg til visuell kunst, fra da av.

Mye av det hun gir ut ligner altså ikke på noe annet – og det er også noe av poenget. Meidell har ikke valgt seg akkurat kassetter av den sedvanlige retro-lengselen, den som kommer som reaksjon på den ikke fysiske musikkalderen vår. Ikke bare.

– Kassetten er jo en sånn håndholdt skatt, noe du kan gjemme inn i håndflaten og, hvis man tenker over hva den kan være i den digitale verden, kan romme mye på sitt magnetbånd. Og dét er jo egentlig helt sci-fi. Litt magisk.
– Dét er en kontrast til at jeg mener vi så på formatet som det laveste av de formatene som var tilgjengelige da det var flere fysiske musikkformater side om side i dagligbruken. De kjentes nesten litt forgjengelige, som et veldig billig etui for noe, bare.
– Ja, men jeg tenker mer at jeg synes objektet er veldig vakkert. Og så er det også det der med at inni det etuiet kan det være mange overraskelser, som i en pakke som folder ut noe: Det er noe som er litt hemmelig, på bånd.

Så jobber hun og de involverte kunstnerne med at alt skal falle på plass. Fra selve utførelsen, som håndlagde omslag, med små brev, beholdere i alle tenkelige materialer, til farger på kassettene – og bildene på Bandcamp-sida – skal snakke sammen.

Stille morgengry med fuglene
Her kan Perimeter O, Pernilles egne utgivelser, høres. Hennes «Silent Spring Within» låner deler av tittelen fra den kjente naturvernboka til Rachel Carson, og følges blant annet av tekster om tanker, svarttrost – og kråker. Som når Pernille Meidell skriver at hun «observerte hvordan de samlet seg i grupper som i en vane for beskyttelse. Jeg gjen-hørte; kunne det være, for denne gang, at «kra-ene» deres også da gjenlød av et alarmerende, uforvarende, maktpåliggende budskap, slik det jeg nå la merke til?»

– Jeg føler at vi trenger et sjikt for dette i kulturen. Altså at det gis ut ting som får deg til å kjenne på litt motstand, eller la meg si det slik: om det er noe du ikke helt begriper med en gang. I vår raske tid tror jeg det er så mange som ikke gidder, nå, å sette seg ned og bruke tid med ting. Og det kan jo være veldig viktig, sier Pernille Meidell.

Liis Ring

GIS UT PÅ BRETON: Liis Ring er kassettaktuell og blant artistene som spiller på matinékonsertene arrangert av Breton Cassette og House of Foundation i mai og juni. Også venner av «Breton» spiller på utstilingskonsertene, som for eksempel Kim Hiorthøy. (Foto: Breton Cassette)

Breton Cassette åpna arkivutstilling på House of Foundation i Moss niende mai, og utstillinga inkluderer blant andre Jenny Berger Myhre, Elina Waage Mikalsen, Pernille Meidell, Mari Kvien Brunvoll, Ørjan 100000, Espen Friberg/Marianne R. Arnesen og Erik Mowinckel. 31. mai, 13. juni og 28. juni finner konsertprogrammet sted.

 

Publikum på Lyse Netter i fjor.

En motreaksjon til festivaler som blir likere og likere

«Alle» snakker om Lyse netter. Musiker Emil Nikolaisen fikk troa på musikken igjen av å lage motstrømsfestivalen i Moss.

Rune Grammofon, utstillingsbilde2

Platekompisen

Plateselskapet Rune Grammofon har denne uken flyttet inn i Molde – og truer med å flytte ut fra Spotify.

«Necrobutcher» Stubberud er i dag Mayhems eneste medlem fra EPen som André Bratten (til høyre) har skrudd om til ny musikk, etter å ha Møtt Stubberud på fest og hørt om bandets kobling til tysk krautrock.

André Bratten: Rensende ambient ambiens

PLATEANMELDELSE: Norsk technos redningsmann melder seg på til å skrive sin del av historien om blodig blackmetal.

Elina Waage Mikalsen

Elina Waage Mikalsen: – Min historjá lea ráigánan rátnu

Elina Waage Mikalsen guorahallá historjjá jietnabáruid bokte, ja lea dahkan áhkus boares suohppunstuolus čuojanasa.

Elina Waage Mikalsen

– Historia vår er ein vev full av hol

Elina Waage Mikalsen utforskar historia gjennom lydbølger, og har gjort si bestemors gamle vev om til eit instrument.

Illustrasjonsbilde ELNA – database. Portrett av komponisten Laura Netzel (1839 1927)

Elna skal jobbe for likestilling i nordisk kunstmusikk

Databasen ELNA – Equality Library for Nordic Art Music skal bidra til likestilling i kunstmusikken i Norden.

Bilde fra strømmekonsert med Åse Kleveland & The Salmon Smokers 28 april

Nedgang i digitalt kulturliv

– Halve poenget med å dra på konsert eller andre kulturarrangement er for mange opplevelsen, stemningen og det sosiale, sier...

MarcusPaus

– En «riktig» stil?

Slik jeg ser det, er det i dag meningsløst å diskutere rammene for hva som er et riktig stilistisk musikalsk...