Platekompisen

Plateselskapet Rune Grammofon har denne uken flyttet inn i Molde – og truer med å flytte ut fra Spotify.

Av Espen A. Eik, Molde

Moldejazz har i flere år hatt en ”artist in residence” under festivalen. Nytt av året er en egen ”label in residence”. Valget falt på Rune Grammofon, drevet av Rune Kristoffersen. At det ble nettopp Rune Grammofon var kanskje ikke så overraskende – forslaget til utvidelsen kom nemlig fra Kristoffersen selv.

— Jeg tenkte det kunne være noe, siden Molde arrangerer sin 50. festival og vi nærmer oss vår 100. utgivelse. Festivalledelsen var med på ideen med en gang, og foreslo noe jeg selv ikke hadde tenkt på: At det i tillegg til seks konserter med Rune Grammofon-band, også skulle være en utstilling med platecover fra våre utgivelser.

— Så du har rett og slett skapt et lite reklamestunt for deg selv?

— Rune Grammofon pleier ikke gjøre så mange stunt, da. Det er vel mer å sette det inn i en ramme. Selv om jeg aldri har regnet Rune Grammofon som et jazzselskap, har jeg alltid pleid å ha artister på Moldejazz.

— Er det en spesiell forbindelse mellom Moldejazz og Rune Grammofon?

— De seneste 10-14 årene har det kommmet frem mange bra artister i grenselandet mellom sjangerne, og Molde har alltid vært flinke til å plukke opp denne typen artister. De har vært eksperimenterende og fremsynte, og der tangerer vi vel hverandre.

Rune Kristoffersen. Foto: Carl Kristian Johansen

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Rune + Kim = Sant

Kim Hiorthøy har laget absolutt alle platecover for Rune Grammofon. Han har også designet bøker for selskapet. Mye av dette materialet er under festivalen stilt ut i Molde.

– Har du sett Hiorthøys arbeider for plateselskapet samlet på denne måten før?

— Nei, jeg har aldri gjort det før. Det har jo vært en bevisst tanke siden vi startet opp, da ideen var at han skulle gjøre coverne, ingen andre. Vi startet vel bittelittegranne før platebransejen begynte å snuble, med å gi ut marginal musikk i et lite land. Vi var enige om at hvis vi skulle klare å selge fysiske produkter, måtte vi ha en sterk profil. Og det synes jeg absolutt vi har lykkes med. Jeg vet ikke om noen som har gjort det så konsekvent som oss.

— Er du med i prosessen rundt coverne? Eller er det mellom Hiorthøy og artistene?

— Kim har nærmest full kunstnerisk frihet. Diskusjoner blir det først hvis artistene er så lite fornøyd at de nærmest ikke kan leve med det han har foreslått. Det har skjedd ved et par anledninger – det vil si, adskillig sjeldnere enn vi hadde trodd på forhånd. Det viser noe av Kims styrke. Han har en veldig fin måte å fange opp et eller annet i musikken eller i helheten til artisten, og gi det et grafisk uttrykk. Det kan gjerne ta en tid før man virkelig ser hvor passende det er.

Kim Hiorthøy sitt design, fra utstillingen i Molde. Foto: Espen A. Eik

Kommer til å trekke seg fra Spotify

Rune Grammofons satsning på forseggjorte og eksklusive fysiske produkter står som selve antitesen til de fremvoksende streamingtjenestene. Det er derfor ikke overraskende at også Kristoffersen mener at gratisversjonen av Spotify må forsvinne før eller senere.

— Foreløpig har jeg sittet på gjerdet og sett hva som funker og hva som ikke funker. Jeg har observert at utbetalingene fra Spotify per i dag er latterlige. Hvis vi ikke får en avtale som tilsier en helt annen løsning, kommer jeg til å trekke meg fra Spotify når avtalen utløper ved årets slutt, sier Kristoffersen.

— Daniel Ek, Spotifys administrerende direktør, sier at det bare er et spørsmål om Spotify kan bli store nok. Blir de det, vil det lønne seg uansett om folk betaler for det eller ikke. Høres det fornuftig ut?

— Akkurat den matten der er det vel ingen som helt forstår. Det virker på meg som om det ikke er noe businessgrunnlag der i det hele tatt. Streaming har åpenbart kommet for å bli, men jeg tror ikke noen selskaper, hverken store eller små, kan være med i lengden når inntektene er sånn som nå. For nisjeselskaper som mitt, som gjerne har et over gjennomsnittet musikkinteressert publikum, kan Spotify være bra. Det kan være et sted lytterne orienterer seg før det går ut for å handle album. Men det må skje en god del med forretningsmodellen før den fungerer tilfredsstillende.