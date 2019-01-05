Wienersk nyttår med Det Norske Kammerorkester

Feirer inngangen til det nye året med musikk fra wienermusikkens repertoar.

Arvid Engegård er kunstnerisk gjesteleder for Det Norske Kammerorkester (DNK) i 2019, og gjennom året vil han være dirigent, spillende leder og kammermusiker i flere av orkesterets prosjekter.

Nyttårskonsertene er DNKs første prosjekt med Engegård i 2019.

– Vi ønsket å ha musikk fra Wien, fra den tiden da musikk var alt, forteller Engegård om valg av program til årets nyttårskonsert.

– Mozart, Schubert og Straussene. De hadde noe til felles: waltzer!

Engegård har lang fartstid som konsertmester i Mozarteum-orkesteret i Salzburg. Han har med seg sangeren Kate Royal som solist. «Liquid beauty», kalte den britiske avisa The Times den engelske sopranen.

Royal har ifølge DNK markert seg som en av Europas mest etterspurte lyriske sopraner, både på opera- og konsertscenen. Hun opptrer jevnlig med blant annet Berliner Philharmoniker og London Philharmonic Orchestra, og har opptrådt på scener som Metropolitan Opera, Royal Opera House og Glyndebourne Festival.

Konsertprogram

Mozart: Ouverture til Figaros bryllup

‘Dove sono i bei momenti’ fra Figaros bryllup

‘Deh se piacer mi vuoi’ fra La Clemenza di Tito

Schubert: Symfoni nr. 8

J. Strauss I: Kaiserwaltzer, op. 437

Lehár: ‘Flirten, Bisschen Flirten’ fra Smilets land

J. Strauss II: Frühlingsstimmen, op. 41

Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214

Luisi Arditi: Il bacio

Josef Strauss Frauenherz: op. 166

J. Strauss II: Éljen a Magyar. op. 332

Konsertene spilles 6. og 8. januar kl. 19.00 i Universitetets aula i Oslo.