Kunstmusikk

Wienersk nyttår med Det Norske Kammerorkester

Publisert
05.01.2019
Skrevet av
- Red.

Feirer inngangen til det nye året med musikk fra wienermusikkens repertoar.

Arvid Engegård er kunstnerisk gjesteleder for Det Norske Kammerorkester (DNK) i 2019, og gjennom året vil han være dirigent, spillende leder og kammermusiker i flere av orkesterets prosjekter.

Nyttårskonsertene er DNKs første prosjekt med Engegård i 2019.

– Vi ønsket å ha musikk fra Wien, fra den tiden da musikk var alt, forteller Engegård om valg av program til årets nyttårskonsert.
– Mozart, Schubert og Straussene. De hadde noe til felles: waltzer!

Engegård har lang fartstid som konsertmester i Mozarteum-orkesteret i Salzburg. Han har med seg sangeren Kate Royal som solist. «Liquid beauty», kalte den britiske avisa The Times den engelske sopranen.

Kate Royal (Foto: Esther Haase)

Royal har ifølge DNK markert seg som en av Europas mest etterspurte lyriske sopraner, både på opera- og konsertscenen. Hun opptrer jevnlig med blant annet Berliner Philharmoniker og London Philharmonic Orchestra, og har opptrådt på scener som Metropolitan Opera, Royal Opera House og Glyndebourne Festival.

Konsertprogram
Mozart: Ouverture til Figaros bryllup
‘Dove sono i bei momenti’ fra Figaros bryllup
‘Deh se piacer mi vuoi’ fra La Clemenza di Tito
Schubert: Symfoni nr. 8
J. Strauss I: Kaiserwaltzer, op. 437
Lehár: ‘Flirten, Bisschen Flirten’ fra Smilets land
J. Strauss II: Frühlingsstimmen, op. 41
Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214
Luisi Arditi: Il bacio
Josef Strauss Frauenherz: op. 166
J. Strauss II: Éljen a Magyar. op. 332

Konsertene spilles 6. og 8. januar kl. 19.00 i Universitetets aula i Oslo.

