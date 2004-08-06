Unge operatalenter til Kristiansand

Opera Island er i år flyttet til Kristiansand. Denne internasjonale workshopen hvor unge sangere på terskelen til en internasjonal karriere får sette opp en operaforestilling under ledelse av anerkjente instruktører og dirigenter har tidligere funnet sted på Bornholm, men 2.5 millioner i støtte fra Cultiva i år har betydd emigrasjon til Sørlandet. Lederen for Opera Island Kristiansand, Eli Stålesen, har arbeidet frem til sommeren med å etablere samarbeid med kulturinstitusjonene i Kristiansandsmiljøet. – Vi er opptatt av å gi disse unge sangerne en myk start på en profesjonell karriere, sier Stålesen til Ballade. – Hele prosessen er viktig, fra de prøvesynger for dirigent til prøvene begynner. For tiden prøver Stålesen å overtale sørlendingene til å låne sangerne sykler. Mandag begynner prøvene på Verdis «La Traviata», som skal spilles i historisk 1850-tallsinnpakning.

Av Hild Borchgrevink

Opera Island ble startet av tidligere NRK-mann Stein Roger Bull og Jurate Kulikauskiene fra Litauen. Sammen etablerte de selskapet The Rest Is Music og laget et prøveprosjekt i 2001, en åpen mesterklasse for seks operastudenter fra operahøgskolene i København, Stockholm og Oslo ledet av Ragnar Ulfung.

Et dokumentarprogram fra denne mesterklassen ble kjøpt av dansk, svensk og norsk TV.

Året etter ble Opera Island etablert som et ”sommerakademi for en tverrfaglig tilnærming til historisk kultur” med opplysningstiden som hovedtema og oppsetning av Mozarts ”Cosi fan tutte” i Rønne teater på Bornholm med unge sangere, regissøren Jonathan Miller og dirigenten Manfred Honeck.

Parallelt med oppsetningen ble det arrangert et kurs i TV-produksjon av musikk.

Ett av formålene med Opera Island er å introdusere unge talentfulle sangere til det tverrfaglige samarbeidet som er nødvendig for å sette opp en opera. I beskrivelsen av prosjektet heter det at mange unge sangere og intrumentalister mangler en helhetlig forståelse av kultur fordi de presses av markedet til å bruke alle kreftene sine til å profesjonalisere seg kunstnerisk.

”Denne mangelen på helhetlig forståelse av kultur blant den yngre generasjonen kunstnere er spesielt merkbar når kreative tverrfaglige team starter på komplekse oppgaver som å iscenesette historiske forestillinger med moderne uttrykk,” skriver Opera Island.

Er dette et reelt problem?

— Når vi klarer å få anerkjente regissører og dirigenter til å komme til Opera Island og instruere, sier de at de kommer nettopp fordi de får denne muligheten til å påvirke, sier Stålesen:

— Instruktør Jonathan Miller forteller hvordan han sliter med profesjonelle sangere som nekter å bli instruert til å komme inn på scenen fra venstre fordi de alltid pleier å komme fra høyre. Vi vil fokusere på det tverrfaglige samarbeidet, på prosessen. I år har vi jo fått en profil som Marc Soustrot til å dirigere.

Nå er altså prosjektet tatt inn under Cultiva-paraplyen og har i den anledning flyttet til Kristiansand.

— Vi har etablert samarbeid med Opera Sør og med musikkonservatoriet, sier Eli Stålesen:

— Vi håper at vi etter hvert kan bruke studenter ved konservatoriet i småroller. På litt lengre sikt hadde det også vært spennende om vi kunne få etablert et profesjonelt kor i Kristiansand.

Opera Sør stiller både med Kristiansand Symfoniorkester, scenen på Agder teater og scenepersonell. Men Opera Island lager selv kostymer og kulisser. ”La Traviata” skal settes opp med autentisk fortegn og 1850-tallskostymer. Opera Island har nemlig også en passus i sin formålsparagraf om å ”redefinere det samtidige i historisk musikk og gjenopprette et naturlig samarbeid mellom utøver, kunstner og komponist som fantes for flere århundrer siden”. Hvor kommer denne ideen fra?

— Regissør Jonathan Miller mener at noen historiske operaer tåler en moderne innpakning, mens noen blir best hvis man holder seg til det autentiske. ”La Traviata” hører til den siste kategorien, sier Stålesen, før hun fortsetter:

— Men poenget vårt er først og fremst at dette er en læringsprosess for de unge kunstnerne som deltar. De får også mesterklasser med sanginstruktørene, blant annet tenoren Ragnar Ulfung og dirigenten Marc Soustrot. Selv om du er sanger, er det ikke sikkert du vet hvordan et orkester fungerer, eller hvordan et kor fungerer. Her er alt innstilt på at de skal erfare det.

Jonathan Miller er utdannet lege, men har arbeidet både som forfatter, TV-produsent og regissør for teater, film og opera. Mens han studerte ble han medforfatter i satiren Beyond the Fringe sammen med Alan Bennett, Peter Cook og Dudley Moore. Mellom 1988 og 1990 var Miller kunstnerisk leder for teatret Old Vic. Hans arbeid med opera begynte på 70-tallet, og han har regissert for Kent Opera og en serie oppsetninger for English National Opera. Han har gjestet mange av verdens store operahus, og i 1998 var han kurator for utstillingen ”Mirror image” i Londons National Gallery.

Cultiva-stiftelsen støtter Opera Island Kristiansand med 2.5 million kroner i 2004. Støtten utdeles på årsbasis, og Opera Island har også inne søknad for neste år, forteller Eli Stålesen.

Cultiva kan bevilge slik oppstartsstøtte i inntil 3 år.

Hva er planene videre hvis dere får denne oppstartsstøtten?

— Da håper vi selvfølgelig at Opera Island er blitt så etablert at det er mulig å søke støtte fra andre fond, sier Eli Stålesen:

— Vi har allerede noe samarbeid med næringslivet lokalt her i Kristiansand, og med det som heter Destinasjon Sørlandet, og vi tror det er store muligheter for å utvide dette. Opera Island har jo en internasjonalt nedslagsfelt.

Men hvem som er utvalgt til å delta i årets Opera Island, vil ikke Eli Stålesen ut med ennå.

— Vi er ikke så opptatt av å profilere enkeltpersoner på dette stadiet. Dette er unge, uetablerte utøvere, og vi er opptatt av å fokusere på en helhetlig prosess, fra prøvesangen og utvelgelsen, den praktiske kommunikasjonen med dem og samarbeidet med de andre i teamet, sier hun.

Hun kan likevel røpe at tre norske sangere er tatt ut til Opera Island. Gjøril Songvoll skal synge Annina, Eirik Roland Jensen har rollen som Marquis d’Obigny og kinesisk-norske Teng Ying er understudy for rollen som Violetta. Alle deltakerne kommer etterhvert til å bli presentert på Opera Islands nettsider.

Fem forestillinger av "La Traviata" vil bli presentert for publikum i Kristiansand. Spilledatoene er 3., 5., 7., 9., og 11. september. Forestillingene starter kl. 19.00 på Agder Teater. Premieren dirigeres av Marc Soustrot. De øvrige forestillingene vil bli dirigert av Terje Boye Hansen.