Kunstmusikk

Tromsø kan få ny storstue for klassisk musikk

16.02.2016
- Red.

Nordnorsk opera og symfoniorkester og Musikkonservatoriet i Tromsø sammen om forslag til praktbygg.

Mandag presenterte Tor Lægreid, sjef for Nordnorsk opera og symfoniorkester (NOSO) og Kjell Magne Mælen leder for musikkonservatoriet i Tromsø sine planer for ei ny storstue for klassisk musikk i Mack-kvartalet sør i Tromsø sentrum.
Det nye bygget skal romme lokaler for både NOSO og Musikkonservatoriet. Konsertsalen skal ha plass til nærmere 800 tilskuere.
– Vi tenker oss en sal for alle akustiske formål, som klassisk musikk, opera musikkteater, og ballett, selvfølgelig, sier Tor Lægreid, til NRK.
Årsaken til at det er interesse for nye lokaler er at begge institusjoner i dag sliter med dårlig akustikk og plassproblemer.

Foto: Eiendomsspar AS/AT plan & arkitektur AS

Privat-offentligsamarbeidet
Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar vil stå som utbygger, mens NOSO og Konservatoriet vil gå inn som leietakere. Det vil være et såkalt privat-offentlig samarbeid. Hva prisen blir, er foreløpig ukjent, sier eiendomsdirektør hos Eiendomsspar, Sigurd Stray, til NRK.
Mælen sier til NRK at målet er at bygget skal være klart om fem år. Men først må porsjektet forankres hos deres eiere.

Relaterte saker

Helena Rasker, Sarah Wegener, Christoph Pohl i Morgen und Abend.

Dramatikeren som gir musikken rom

Jon Fosse har skrevet tre librettoer. To av dem er nylig blitt fremført, i Bodø og i London.

Fra «NORA – too late» Foto: Cathrine Sørensen

Refleksjonar rundt ein nyskriven opera

Som aktiv songar, songpedagog og stemmeforskar er eg grunnleggjande oppteken av at norsk operakunst skal utvikle seg, og at vi...

Anneli Drecker i KibergOdyséen

Vevd krigshistorie

Høydepunktet i den nye operaen om partisanene fra Kiberg er en liten sang om å veve.

Oslo Filharmoniens familieserie 2014

Kvifor ikkje berre musikk?

Kvifor tyr symfoniorkestra så lett til utanommusikalske og historisk-/biografiske innfallsvinklar når dei skal presentera klassisk musikk for barn, spør Tori...

Tromsø Foto: Wikimedia Commons

Barentsjazz blir Tromsø jazzfestival

Festivalen flytter også fra november til august.

Henning og NOSO i bansalen våren 2016 Foto: NOSO

Henning Kraggerud forlenger samarbeidet med NOSO

Fortsetter som kunstnerisk leder for NOSO kammerorkester frem til 2019.

Flere saker

Jørgen Karlstrøm

Jørgen Karlstrøm går av etter åtte år, og advarer mot økende kommersialisering

Jørgen Karlstrøm takker for seg som leder for både Norsk Komponistforening og TONOs styre for å la nye krefter ta...

Skjermbilde Ballade video

Ballade video: Blikk på verden

Stor sommerutgave med Aurora, Mojna, Olga Amalie, Kalandra, Cocktail Slippers, Manuela Hofer, Fadnes, Mathias Angelhus & Sara Fjeldvær, Simon Moholt,...

Ensemble Allegria for DKS Akershus. Elever fra Lørenskog besøkte Ingensteds i Oslo under Oslo Kammermusikkfestival. Foto: Lars Opstad

Høyere satser i Den kulturelle skolesekken i Akershus

Akershus fylkeskommune har besluttet å oppjustere honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken i tråd med lønnsveksten de siste to årene.