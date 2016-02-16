Tromsø kan få ny storstue for klassisk musikk

Nordnorsk opera og symfoniorkester og Musikkonservatoriet i Tromsø sammen om forslag til praktbygg.

Mandag presenterte Tor Lægreid, sjef for Nordnorsk opera og symfoniorkester (NOSO) og Kjell Magne Mælen leder for musikkonservatoriet i Tromsø sine planer for ei ny storstue for klassisk musikk i Mack-kvartalet sør i Tromsø sentrum.

Det nye bygget skal romme lokaler for både NOSO og Musikkonservatoriet. Konsertsalen skal ha plass til nærmere 800 tilskuere.

– Vi tenker oss en sal for alle akustiske formål, som klassisk musikk, opera musikkteater, og ballett, selvfølgelig, sier Tor Lægreid, til NRK.

Årsaken til at det er interesse for nye lokaler er at begge institusjoner i dag sliter med dårlig akustikk og plassproblemer.

Privat-offentligsamarbeidet

Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar vil stå som utbygger, mens NOSO og Konservatoriet vil gå inn som leietakere. Det vil være et såkalt privat-offentlig samarbeid. Hva prisen blir, er foreløpig ukjent, sier eiendomsdirektør hos Eiendomsspar, Sigurd Stray, til NRK.

Mælen sier til NRK at målet er at bygget skal være klart om fem år. Men først må porsjektet forankres hos deres eiere.