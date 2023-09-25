Stillbilde fra Hasse Farmens Spøkelsesby

(Foto: Gianmarco Donaggio)

Internasjonal oppmerksomhet til Hasse Farmens musikkvideo «Spøkelsesby»

25.09.2023
Guro Kleveland

Nå kan musikkvideoen bli Beste musikkvideo ved stor filmmusikkfestival i Kroatia.

Hasse Farmens låt og musikkvideo om storbymenneskets isolasjon, ensomhet og opplevelse av å eksistere i tomme omgivelser har blitt vist ved en rekke europeiske filmfestivaler siden den ble sluppet i juni i år. Da var den også nominert til pris under Kortfilmfestivalen i Grimstad – les gjerne mer om det og se «Spøkelsesby» i Ballade video her.

«Spøkelsesby» gikk nylig helt til topps på Malatesta Short Film Festival i Italia. Nå er den kandidat til Beste musikkvideo-prisen ved International Sound & Film Music Festival i Kroatia i midten av oktober, som Aftenposten noterte denne helgen.

Tekst og musikk er ved Hasse Farmen. Musikkvideoen er regissert av den italienske filmskaperen Gianmarco Donaggio, og ble laget i Milano under lockdown i 2022. Hasse Farmen står for sang, gitar, kor og produksjon. Jonas Cambien er med på flygel og trekkspill, Kenneth Ishak på trommer, Adrian Myhr på bass og Maja S.K. Ratkje er med på theremin.

 

 

Stillbilde fra Anja Garbareks musikkvideo Sleep

Ballade video spesial: Dansen rundt gullstolen

Vi presenterer noen av de nominerte til årets musikkvideo. Med Anja Garbarek, Heilung, Svømmebasseng, Hillari, Cvntess, Hasse Farmen, DJ IDJA...

Jon Øivind Ness Foto: Privat

Keiserens nye post-retro-nykomplekse klær

Den intellektuelle ansvarsfraskrivelsen som Bauck argumenterer for, er dessuten skummel fordi den, som jeg ser det, har latt maktstrukturer vokse...

Kvelertak på scenen i

Laber interesse for klubbstøtte i Oslo

Med noen få unntak vender Oslos musikklubber ryggen til Oslos kommunes driftstøtte. Både uvitenhet og skuffelse over tidligere avslag lanseres...

Oslo Kru på jobb før pandemien

Krisemilliard fra Raja – uten at 2021-kompensasjonen er klar ennå

Én av to krisemilliarder skal gå til søkbare pakker, i kulturministerens nylanserte pott. Men Raja venter på ESA-godkjenning før han...