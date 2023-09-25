Internasjonal oppmerksomhet til Hasse Farmens musikkvideo «Spøkelsesby»

Nå kan musikkvideoen bli Beste musikkvideo ved stor filmmusikkfestival i Kroatia.

Hasse Farmens låt og musikkvideo om storbymenneskets isolasjon, ensomhet og opplevelse av å eksistere i tomme omgivelser har blitt vist ved en rekke europeiske filmfestivaler siden den ble sluppet i juni i år. Da var den også nominert til pris under Kortfilmfestivalen i Grimstad – les gjerne mer om det og se «Spøkelsesby» i Ballade video her.

«Spøkelsesby» gikk nylig helt til topps på Malatesta Short Film Festival i Italia. Nå er den kandidat til Beste musikkvideo-prisen ved International Sound & Film Music Festival i Kroatia i midten av oktober, som Aftenposten noterte denne helgen.

Tekst og musikk er ved Hasse Farmen. Musikkvideoen er regissert av den italienske filmskaperen Gianmarco Donaggio, og ble laget i Milano under lockdown i 2022. Hasse Farmen står for sang, gitar, kor og produksjon. Jonas Cambien er med på flygel og trekkspill, Kenneth Ishak på trommer, Adrian Myhr på bass og Maja S.K. Ratkje er med på theremin.