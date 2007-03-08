Kunstmusikk

Tre søstre: Agrare tolker Tsjekhov på Black Box fredag

Publisert
08.03.2007
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Fredag er det Norgespremiere for Agrares performance Carrying Our Ears and Eyes In Small Bags på Black Box Teater i Oslo. Forestillingen er en del av Ladyfest, og Agrares performance er basert på den russiske forfatteren Anton Tsjekhovs stykke Tre søstre fra 1901. – Det er stadig behov for andre og nye tolkninger av kvinnerollen i kulturbildet i dag, selv om utgangspunktet er en gammel klassiker, sier Maja Ratkje til Ballade.

Maja Ratkje har helt nylig kommet tilbake fra Graz i Østerrike der samtidsmusikkensemblet Klangforum Wien har urfremført et av hennes stykker. Det er første gang Klangforum Wien har fremført et verk av en norsk komponist.

Men nå handler det altså om Agrare, performance og teater. Trioen Agrare består av Fe-mail, som er Ratkje og Hild Sofie Tafjord, i tillegg kommer den svenske danseren og koreografen Lotta Melin.

Agrare var på turnè med performancestykket Carrying Our Ears and Eyes In Small Bags i Sverige i fjor høst, og fikk gode kritikker der. Agrare gjorde også en forestilling på Blå under fjorårets Ladyfest, som i stor grad var basert på musikkdelen.

Tre søstre

Fredagens forestilling viser for første gang et gjennomkomponert stykke av Agrare i Norge, og da Ballade snakket med Ratkje var arbeidet i gang med å tilpasse forestillingen til den store salen på Black Box.

— I Tsjekhovs stykke er det et stort persongalleri. Sentralt står tre søstre som bor på landsbyga i Russland, og alle lengter til Moskva. Kjernen i stykket dreier seg om at de ikke får reist dit, og man lurer på hvorfor de ikke bare pakker sakene sine og drar. De er fra overklassen og er høyt utdannet, men på landsbygda finner de ingen måte å bruke det de vet og kan på.

— Vi har tatt bort resten av persongalleriet og jobber bare med de tre. De har hver sin opplevelse av ensomhet, svik og lengsel, sier Ratkje.

Ny tittel, støymusikk, videokunst og moderne dans tyder på at avstanden til Tsjekhovs original er stor, og at fortellermåten har endret seg radikalt. At denne forestillingen er gjennomkomponert og ikke basert på fri improvisasjon, som de involverte ellers er kjent for, er ved siden av innholdsfokuset antagelig det eneste Agrare og Tsjekhov har felles.

Moderne form

Hvordan forteller dere historien om de tre søstrene?

— Dette blir ikke narrativt teater i tradisjonell forstand og Carrying… består av veldig få replikker. Innholdet blir fortolket av bilder som er en kobling av lyd, bilde og bevegelse, og alt dette skal reflektere hvordan søstrene har det. Det blir mye desperasjon og svart humor, og måten å takle frustrasjonene varierer fra aggresjon til dekandanse, sier Ratkje.

Agrare har hentet inn den britisk videokunstneren Kathy Hinde. Ratkje, Tafjord og Melin gjorde en improvisert forestilling med Hinde på Bath International Music Festival for ett år siden

— Hun er en ung og energisk videoartist som jobber med en blanding av livekamera og ferdigstilt materiale som hun har laget sammen med oss. Hinde jobber på en måte som er veldig lik den måten vi jobber på.

— Hun benytter seg av forhåndsopptak som hun blander med bruk av live-kameraer, og hun er veldig fri i måten hun kombinerer det på under forestillingen. Det finnes ingen sperrer hos Hinde, hun er veldig udogmatisk og fin å jobbe med. Det er røft, supersofistikert og samtidig poetisk.

Det var da store ord å bruke om seg selv?

— Vi har jo også en del lyriske kvaliteter, ler Ratkje.

Tolkningsmuligheter

Hvordan vil du si at Tsjekhovs historie har relevans i dag, 100 år etter at det ble skrevet?

— Mye fordi det behandler kvinnerollen. Det er stadig behov for andre og nye tolkninger av kvinnerollen i kulturbildet i dag, selv om utgangspunktet er en gammel klassiker.

— Samtidig representerer stykket lengselen etter noe annet i et samfunn hvor vi har alt materielt sett, men allikevel aldri blir fornøyd. Men det er mange problemstillinger man kan ta tak i i Tre søstre. Vi slipper ikke unna kunnskapen vi har, og alt dette kan bli en hemsko i forhold til å komme ut. Søstrene sitter på mange måter fast i denne kunnskapen. Det kan være en moderne parallell til handlingslammelse.

— Det er mange mulige innfallsvinkler til stykket for de som ønsker å tolke dette videre, sier Ratkje.

Carrying Our Ears and Eyes in Small Bags av Agrare vises på Black Box Teater i Oslo i perioden 9. – 11. mars. Premieren 9. mars er en del av Ladyfest-programmet.

Disse er involvert i forestillingen:

*
Lotta Melin – dans, koreografi, stemme og elektronikk
*
Maja Ratkje – stemme, elektronikk, diverse instrumenter, bevegelse og komposisjon
*
Hild Sofie Tafjord – valthorn, elektronikk, diverse instrumenter, bevegelse og komposisjon
*
Kathy Hinde – video
*
Kalle Svensson – lysdesign
*
Annica Sigfridsson M.A.P Production – produksjon

Relaterte saker

Carl Kristian Johansen

Årets 10 (+20) norske plater – Carl Kristian Johansen

Det er gøy å kunne helt hemningsløst diskriminere fritt, rangere, ekskludere, være lettvint og overfladisk, sette ikke-sammenlignbare ting opp mot...

Ida Habbestad

Årets 10 norske plater – Ida Habbestad

Nok eit mogleg utval av årets ti beste plater vert presentert i denne artikkelen. Gamalt og nytt står side om...

Fe Mail, 2006 (Foto: JJ Sulin)

Fe-mail: Lansering av «Blixter Toad»

Fe-mail (Hild Sofie Tafjord og Maja Solveig Kjelstrup Ratkje) er aktuelle med sin nye CD ”Blixter Toad”, utgitt på det...

Lasse Marhaug (fra dokumentarfilmen "Nor Noise", 2004)

«Nor Noise»: Helaftens støydokumentar på Cinemateket

Tom Hovinbøle har i tre år jobbet med å dokumentere den voksende støymusikk-scenen her hjemme. Tirsdag kveld kan resultatet beskues...

POING (stående m basskasse)

POING & Maja Ratkje til USA

Den kritikerroste trioen POING legger ut på sin første tur til USA – sammen med Maja Ratkje. Når de kommer...

SPUNK 2006 (Foto: Ann Iren Ødeby)

SPUNK fortsetter Bach-prosjekt

Prosjektet kaller de for «Das Wohltemperierte SPUNK!», og dagens konsert på Nakholmen i Oslofjorden blir den sjette årlige, i rekken...

Flere saker

Freddy André Øvstegård

SV: Vil opprette Musikkbruket etter modell av Scenekunstbruket

SV foreslår å flytte 15 millioner kroner fra Kulturtanken til opprettelse av Musikkbruket.

Deathcrush. Bildet er fra bandets Instagram konto, promo i forbindelse med utgivelsen av singelen «Dumb» i februar

Ballade Video IV

Fra Tøyens hemmelighet til blå barrakudaer.

Vokalist i The French Connetion, Nina Krogh

Ballade og Samspill presenterer Samspill Sessions: The French Connection

Trioen med navn fra en filmklassiker fra syttitallet bringer oss nye og gamle frankofonsanger, fra elyseene i Paris til havblikk...