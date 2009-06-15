To nye INTRO-fiolinistar

Catharina Chen og Sara Övinge vart denne helga utpeikt som nye instrumentalistar i Rikskonsertene sitt lanseringsprogram.

Av Ida Habbestad

Dei to vinnarane av INTRO-klassisk dette året er høvevis 24 og 20 år gamle. Dei er ikkje ukjende for konsertpublikummet i Noreg; Sara Övinge var til dømes med på Rikskonsertene sin serie Classic Club, var solist med både Orkester Norden og Bergen Filharmoniske Orkester i fjor.

Catharina Chen vart lagt merke til då ho i 2003 kom til finalen i Kjempesjansen på NRK. Siden då har ho studert i USA, og er nyleg ferdig med ein master i Philadelphia.

— Jeg ser at programmet har åpnet mange muligheter for dem som har vært med. Slik sett gleder jeg meg masse til å komme i gang, seier Chen om INTRO-klassisk.

INTRO-klassisk, som har røter attende til 1972, er Rikskonsertene sitt lanseringsprogram for unge klassiske utøvarar. Programmet går over to år, og målet frå konsertorganisasjonen si side er å hjelpa utøvarane eit stykke på vegen på byrjinga av karrieren, mellom anna med promotering til media og bransjenettverk både i Noreg og utanlands.

#gallery-14 {

margin: auto;

}

#gallery-14 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-14 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-14 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Foto: Scanpix/Rikskonsertene

Viktig å komma ut

Slik sett er programmet ein fin inngang for Chen si musikalske verksemd i Noreg, som skal byggjast opp etter at ho flytta heim for berre nokre veker sidan.

— Det er flere som har spurt meg om hvordan jeg kunne dra fra Norge når jeg hadde vært med på Kjempesjansen, og hadde muligheter til å bli kjent i Norge. Men jeg tror det er viktig å utforske andre steder, hente ny inspirasjon, og kjenne til andre miljøer enn det norske, seier ho.

Særleg gjeld dette i ei tid der konkurransen stadig vert tøffare mellom utøvarane – noko ho held fram som ein mogleg årsak til at årets finalistar jamnt over var unge.

— Det er så mange flinke, unge nå. Skal man få til noe må man bestemme seg i ung alder. Det er selvfølgelig tøft, men det er også positivt – særlig når man har vært utenlands – å se at lille Norge er fantastisk bra på å få frem så mange unge klassiske musikere. I den klassiske verdenen har vi klart å komme på kartet, hevdar Chen.

Gjennom Rikskonsert-programmet ynskjer fiolinisten å gjera nyskapande prosjekt, og framhevar dessutan eit ynskje om å spela på meir intime scener enn vanleg.

— Jeg kommer til å stille med egne ideer, og vil gjerne være med på å finne på nye konsepter. Så synes jeg det er fantastisk at vi drar på skolekonserter – og andre slike konserter som er utenfor de store konsertarenaene. Det åpner for å komme nærmere på publikum, seier Chen.

Vil utfordra konvensjonen

Sara Övinge er med sine 20 år den yngste diplomstudenten ved Norges musikkhøgskole, og dermed den yngste INTRO-kandidaten nokon gong.

Hennar framste mål er å få i gong nye idear kring formidlinga av klassisk musikk. I pressemeldinga frå Rikskonsertene seier ho at ho meiner det klassiske miljøet som konservativt.

Korleis begrunnar du dette?

— Det finnes for eksempel så mange uskrevne regler i miljøet. Man skal være så alvorlig. Spiller man fiolin for eksempel, skal det være bare fiolin og bare klassisk musikk. I mange kretser er dessuten det å lytte til klassisk musikk blitt en slags rikmannsaktivitet. Jeg har vel lenge kjent at jeg ikke passer inn i dette bildet, samtidig som jeg er veldig glad i å spille fiolin. Da er det naturlig at man vil gjøre noe med det, seier Övinge.

Mellom konkrete planer for å endra tilhøva er konsertar tenkt for den yngre generasjonen. Övinge ser fram til eit samarbeid med Rikskonsertene med tanke på å snu konvensjonar.

— Jeg vil tenke på hvordan man kan gjøre den klassiske musikken mer spennende og aktuell. Det er finnes nok ikke enkle løsninger. Men ved å gjøre konsertene mer avslappet, med tanke på hva man har på seg, hvordan man framstår eller hvordan man spiller, kan mye gjøres. Jeg tror at klassiske musikere må forstå at man faktisk er en del av showbiz; at man ikke bare kan holde fast ved de uskrevne reglene, men at man også må by på seg selv trur Övinge.

Foto: Scanpix/Rikskonsertene

Unge men ulike

Å satsa på to unge, kvinnelege fiolinistar, kan neppe karakteriserast som særskilt originalt frå Rikskonsertene si side. Juryformann Arnfinn Refsdal påpeikar imidlertid i utlysinga av vinnarane at det er to nokså ulike utøvarar det er snakk om.

Korleis skiljer vinnarane seg frå kvarandre?

— I utgangspunktet tar vi ikke hensyn til hva slags instrumenter folk spiller i programmet. Vi forsøker å finne de vi mener er det beste. Men Catarina Chen og Sara Övinge presenterte seg med forskjellig type repertoar, de har en forskjellig type tone, og har også forskjellige måter å kommunisere innholdet i det de gjorde på. Vi har sans for begge disse innfallsvinklene, seier Refsdal.

Den låge alderen på vinnarane framhevar han som positiv.

— Vår regel er at de som søker programmet skal ha gjennomført eller være i ferd med å gjennomføre hovedutdannelsen sin. Sara, som bare er 20 år, har når hun begynner på programmet i 2010 bare et halvt år igjen av diplomstudiet sitt. Det er symptomatisk at musikerne nå kommer tidligere på banen, og jeg synes det er morsomt at de har klart å vise så,mye av talentet sitt så tidlig.

De er ikkje bekymra for at det kan vera vel tidleg å lansera musikarar som er så unge?

— Jo, og INTRO-klassisk har ikke egentlig sett det som sin oppgave å presentere de aller yngste. Vi skal gå inn når musikerne er i ferd med å avslutte utdannelsen, for å ta steget ut i en profesjonell karriere. Men det er faktisk tilfellet her.

— Og noen ganger ser vi at det er lettere å få oppmerksomhet omkring de som er yngre. Slik sett gir de unge finalistene muligheter for god effekt i lanseringsarbedet. Vi er optimistiske i forhold til å få gjort noe for dem, seier Refsdal.

Som vinnere av lanseringsprogrammet INTRO-klassisk vil Sara Övinge og Catharina Chen i en to-års periode bli presentert for et bredt publikum og promotert i media og bransjenettverk både i Norge og utenlands. Festivaler, orkestre, MIC – Norsk Musikkinformasjon og Utenriksdepartementet samarbeider med Rikskonsertene om INTRO-klassisk.

Juryen for INTRO-klassisk 2009 er Anne Gjevang, Øystein Birkeland, Frode Amundsen, Niklas Sivelöv og Arnfinn Refsdal (juryformann)