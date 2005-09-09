Kunstmusikk

Sterk norsk medvirkning på festival i St. Petersburg

09.09.2005
- Red.

I dag går startskuddet for festivalen «New Nordic Music in St. Petersburg». Fra Norges deltar ensemblene Bodø Sinfonietta, Poing og BIT 20, i tillegg til pianisten Ellen Ugelvik, akkordeonist Frode Haltvik og sopranen Siri Torjesen. Også en rekke norske komponister står på programmet, deriblant Henrik Hellstenius, Olav AntonThommesen, Rolf Wallin, Cecilie Ore og Maja Ratkje.

I perioden 10 – 17. september finner festivalen ”New Nordic Music in St. Petersburg” sted. Festivalen arrangeres av Pro Arte Instituttet i St. Petersburg, et senter som engasjerer seg innen alle kunstarter.

Fra Norges deltar ensemblene Bodø Sinfonietta, Poing og BIT 20 i tillegg til pianisten Ellen Ugelvik, akkordeonist Frode Haltvik og sopranen Siri Torjesen. Sistnevnte holder også masterclass i samtidsrepertoire for sangere ved Pro Arte Instituttet.

BIT20 Ensemble har sammen med Pro Arte fra St. Petersburg og Athelas Sinfonietta Copenhagen kurert New Nordic Music in St. Petersburg. Formålet med festivalen er å skape en plattform og møteplass mellom musikere, komponister, musikkanmeldere, musikkjournalister, musikkvitere, musikkadministratorer o.s.v fra de nordiske landene og St. Petersburg.

Videre ønsker man å fremføre musikk av nordiske komponister ved nordiske og russiske musikere, og skape dialog mellom nordisk og russisk musikkliv.Det vil bli avholdt seminarer og workshops f der man kan lære om hverandre og hverandres musikk,

— Dette vil bidra til bedre informasjonsflyt om musikk mellom landene og regionene, og sikre et langvarig samarbeid mellom nordisk og russiske musikere, komponister og organisatorer, skriver BIT 20 på sine hjemmesider.

En rekke norske komponister står på programmet. Bodø Sinfonietta fremfører Henrik Hellstenius, Olav Anton Thommessen, Cecilie Ore og Rolf Wallin på søndag 11. september. Mandagen blir det et spesialfokus på det svenske EMS-studioet, med et verk av norske Knut Wiggen på programmet.

På Siri Torjesen og Ellen Ugelviks konsert tirsdag 13. september fremføres Wallin, Ore og Asbjørn Schaathun. Samme dag blir det en større presentasjon av Rolf Wallins musikk på Pro Arte Institute, med komponisten tilstede.

På Frode Haltlis konsert dagen etter står Schaathun på programmet sammen med bl.a. danske Bent Sørensen og russiske Sofia Gubaidolina. Wallin står også på programmet til det danske eNsemble.

Torsdag 15. september fremfører Poing verker av bl.a. Maja S. K. Ratkje og Lars Petter Hagen – henholdsvis med titlene «Rondo – Bastard – Overture – Explosion» og «Kronologi»

På festivalens siste dag, lørdag 17. september, gir Asbjørn Schaathun en forelesning om sin musikk på Pro Arte Institute.

Bergens-ensemblet BIT 20 gir to konserter samme dag.

BIT20 Duo, bestående av fløytist Ingela Øien og slagerker Peter Kates spiller verker av bl. A. Olav Berg og Rolf Wallin på en middagskonsert, mens det fullstendige BIT20 avslutter hele festivalen med verker av Wallin, Schaathun, danske Hans Abrahamsen og ungarske György Ligeti.

Hele konsertprogrammet finner du på denne siden fra BIT 20 Ensemble.

Ballade håper ellers å kunne bringe en liten stemningsrapport fra den nye festivalen.

Relaterte saker

Cikada (Foto: Tom Sandberg)

BIT 20 og Cikada nominert til Nordisk Råds musikkpris

Tirsdag ble nominasjonene til Nordisk Råds musikkpris gjort kjent. Denne gang har man utelukkende valgt å fokusere på ensemble-feltet, der...

Cikada tutti (hoder) foto: Tom Sandberg

Nordisk Råds musikkpris: Norge – BIT 20 og Cikada

BIT 20 Ensemble og Cikada Ensemble er de norske kandidatene til Nordisk Råds musikkpris, som i år skal gå til...

BIT 20 Ensemble

BIT20 nominert til dansk radiopris

Norske BIT20 Ensemble er nominert den danske P2-prisen DMA Klassisk 2005 i kategorien årets danske orkesterutgivelse. Utgivelsen det dreier seg...

Cecilie Ore, 2004 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Présences 2005: Om skyer, manualer og elektronikk i samtidsmusikken

Årets utgave av Présences er over, resultatet ble et stort genreoppbud, varierende publikumstall, men også et eksempel på BIT 20s...

Terry Riley, Borealis

Rapporter om god oppslutning for Borealis

Samtidsmusikkfestivalen Borealis, som i år har gjestmilde overtoner av indiske ragaer, amerikanske 70-tallsraddiser og minimalisme som tema både i bilde,...

KORK (Foto: NRK)

Norsk fokus i Paris: – Skriv et verk for deg selv og orkester

Lørdag går startskuddet for den franske radioens store årlige samtidmusikkfestival, Présences. Festivalen har flere store norske begivenheter på programmet, blant...

Flere saker

Popsenteret – 1985 utstilling

Kulturell krisetid: Popsenteret bevarer byens musikalske nerve i fortid, nåtid og fremtid

Oslo kommune ignorerer en av de beste arenaene de har for å skape positive opplevelser rundt musikk og kultur for...

Åse Kleveland

Åse Kleveland 75 år: Går sine helt egne veier

Ballade har fått gjengi Klassekampens honnør til jubilanten Åse Kleveland, hun som på sitt helt eget vis er «en slags...

Center of the UNiverse Jørgen speider kanskje etter ny gamle sanger å trykke inn i maskinene sine? Spelemann Kenneth Lien peker ut retninga.

Førpremiere: Fanitullen i elektronisk drakt

Video fra Norwegian Electronic Folk Music: Se den først hos Ballade. Kenneth Lien og Center of the Universe fletter elektroniske...