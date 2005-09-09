Sterk norsk medvirkning på festival i St. Petersburg

I dag går startskuddet for festivalen «New Nordic Music in St. Petersburg». Fra Norges deltar ensemblene Bodø Sinfonietta, Poing og BIT 20, i tillegg til pianisten Ellen Ugelvik, akkordeonist Frode Haltvik og sopranen Siri Torjesen. Også en rekke norske komponister står på programmet, deriblant Henrik Hellstenius, Olav AntonThommesen, Rolf Wallin, Cecilie Ore og Maja Ratkje.

I perioden 10 – 17. september finner festivalen ”New Nordic Music in St. Petersburg” sted. Festivalen arrangeres av Pro Arte Instituttet i St. Petersburg, et senter som engasjerer seg innen alle kunstarter.

Fra Norges deltar ensemblene Bodø Sinfonietta, Poing og BIT 20 i tillegg til pianisten Ellen Ugelvik, akkordeonist Frode Haltvik og sopranen Siri Torjesen. Sistnevnte holder også masterclass i samtidsrepertoire for sangere ved Pro Arte Instituttet.

BIT20 Ensemble har sammen med Pro Arte fra St. Petersburg og Athelas Sinfonietta Copenhagen kurert New Nordic Music in St. Petersburg. Formålet med festivalen er å skape en plattform og møteplass mellom musikere, komponister, musikkanmeldere, musikkjournalister, musikkvitere, musikkadministratorer o.s.v fra de nordiske landene og St. Petersburg.

Videre ønsker man å fremføre musikk av nordiske komponister ved nordiske og russiske musikere, og skape dialog mellom nordisk og russisk musikkliv.Det vil bli avholdt seminarer og workshops f der man kan lære om hverandre og hverandres musikk,

— Dette vil bidra til bedre informasjonsflyt om musikk mellom landene og regionene, og sikre et langvarig samarbeid mellom nordisk og russiske musikere, komponister og organisatorer, skriver BIT 20 på sine hjemmesider.

En rekke norske komponister står på programmet. Bodø Sinfonietta fremfører Henrik Hellstenius, Olav Anton Thommessen, Cecilie Ore og Rolf Wallin på søndag 11. september. Mandagen blir det et spesialfokus på det svenske EMS-studioet, med et verk av norske Knut Wiggen på programmet.

På Siri Torjesen og Ellen Ugelviks konsert tirsdag 13. september fremføres Wallin, Ore og Asbjørn Schaathun. Samme dag blir det en større presentasjon av Rolf Wallins musikk på Pro Arte Institute, med komponisten tilstede.

På Frode Haltlis konsert dagen etter står Schaathun på programmet sammen med bl.a. danske Bent Sørensen og russiske Sofia Gubaidolina. Wallin står også på programmet til det danske eNsemble.

Torsdag 15. september fremfører Poing verker av bl.a. Maja S. K. Ratkje og Lars Petter Hagen – henholdsvis med titlene «Rondo – Bastard – Overture – Explosion» og «Kronologi»

På festivalens siste dag, lørdag 17. september, gir Asbjørn Schaathun en forelesning om sin musikk på Pro Arte Institute.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Bergens-ensemblet BIT 20 gir to konserter samme dag.

BIT20 Duo, bestående av fløytist Ingela Øien og slagerker Peter Kates spiller verker av bl. A. Olav Berg og Rolf Wallin på en middagskonsert, mens det fullstendige BIT20 avslutter hele festivalen med verker av Wallin, Schaathun, danske Hans Abrahamsen og ungarske György Ligeti.

Hele konsertprogrammet finner du på denne siden fra BIT 20 Ensemble.

Ballade håper ellers å kunne bringe en liten stemningsrapport fra den nye festivalen.