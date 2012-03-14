Soundseeing
Opplev det uhørte Oslo.
I løpet av ettermiddagen den 24. mars blir publikum tatt med på en uvanlig tur i Oslos underlyder. Turen starter ved Nationaltheatrets togstasjon.
Første konserten skjer ved Arne Eggens lydskulptur i stasjonens vestinngang (ved Parkveien/Drammenveien). Deretter blir de ledet gjennom stasjonens tunneler fram til en svær underjordiske grotte.
— Vi vil få folk til å oppleve byen på en helt uhørt måte, sier Ny Musikks kurator Heloisa Amaral i en pressemelding. Sammen med saksofonisten Bendik Giske står hun bak konseptet SoundSpecific:Oslo, som de også kaller for «soundseeing».
Prosjektet er støttet av Oslo Kommune og produsert av Ny Musikk. Det er en del av Ny Musikks konsertserie seeSOUNDsay.
Praktisk info om turtider:
24. mars 2012
Kl. 14-16: Oppmøte Nationaltheatret t-banestasjon Inngang Drammensveien/Parkveien.
Kl.18: Konklusjonskonsert og forfriskninger hos Ny Musikk, Platousgt. 18
Arrangementet er gratis.