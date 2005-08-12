Oslo Kammermusikkfestival med rikt program

Oslo Kammermusikkfestival var Norges første kammermusikkfestival ved oppstarten i 1989. Nå inviterer Arve Tellefsen & co. til ti dager med klassiske musikkopplevelser, med utøvere som Elizabeth Norberg-Schulz, Håvard Gimse, Truls Mørk, Cikada, Oslo Sinfonietta og Trio Mediæval. I anledning unionsoppløsningen blir det også fokus på en rekke fremtredende svenske musikere, mens både Polarhøgda, Oscarshall Slott og Slottskapellet på Det Kongelige Slott danner rammene for opplevelsene.

Oslo Kammermusikkkfestival sier selv at de presenterer musikk med spenn fra middelalderen til vår egen tid. Fiolinist Arve Tellefsen er initiativtaker og kunstnerisk ansvarlig for Oslo Kammermusikkfestival, og kunne i 1989 ønske publikum og musikere velkommen til den første kammermusikkfestivalen i Norge.

— Mye har endret seg siden vi startet opp som Norges første kammermusikkfestival, sier Tellefsen i dag. – Etter hvert har det kommet til et tyvetall festivaler utover hele landet. Det er en svært gledelig utvikling, og publikum strømmer til overalt.

Når den 17. utgaven av festibvalemåpner i Universitetets Aula fredag 12. august, er det innledningen til ti dager med konsertopplevelser med både norske og utenlandske toppmusikere.

— Av utenlandske musikere har vi bl.a. Angela Hewitt med Bachs Goldberg-variasjonene, Andrew Manze med English Concert, Erling Bløndal Bengtsson, David Owen Norris og Leipzig Strykekvartett. I forbindelse med 100-årsmarkeringent for unionsoppløsningen har vi også med oss en rekke av de beste svenske musikerne, som Torleif Thedéen, Mikael Holmlund, Stig Nilsson, Drottningholms Barockensemble og Christina Högman, Kungsbacka Piano Trio, Jakob Lindberg og Anna Emilsson.

Arve Tellefsen, som selv i mange år har vært den av de mest profilerte klassiske musikerne her hjemme, sier selv at han stiftet Oslo Kammermusikkfestival for å vise kammermusikkens mangfold, og for å bringe musikken ut til et større publikum enn den tradisjonelt hadde hatt i Norge til da. Han er fremdeles festivalens ildsjel og kunstneriske leder, og festivalen har gjennom årene etablert seg som en viktig og populær aktør i norsk musikkliv, både for musikere og publikum.

— Rammen rundt konsertene er viktig, og vi i Oslo er så heldig å ha en rekke fantastiske steder hvor man kan nyte musikk. I tillegg til de fine, tradisjonelle konsertstedene som Oslo Konserthus, Aulaen, Gamle Logen og de mange kirkene, har Kongeparet vært så sjenerøse å åpne både Oscarshall Slott og Slottskapellet på Det Kongelige Slott for kammerkonserter. HM Dronning Sonja har vært festivalens beskytter i mange år, og vi er kongeparet stor takk skyldig for at de har åpnet disse bygningene for våre konserter. Dette gir konsertene en ekstra dimensjon, både for publikum og utøvere.

Det blir ellers også konserter på Frogner Hovedgård, Fridjof Nansens hjem Polhøgda og Parkteatret på Grünerløkka. Akershus Festning har siden starten vært festivalens musikalske sentrum, og i år vil de t- som vanlig – også bli konserter både i Slottskirken, Olav Vs Hall og utekonsert ved Karpedammen.

I Fridtjof Nansens hjem vil blant annet Elizabeth Norberg- Schulz, Håvard Gimse, Rolf Lislevand og Håkan Hagegård opptre. Sistnevnte vil oppføre et verk tilegnet ham av den italiensk/amerikanske komponisten Dominick Argento. Det er ”The André Expedition”, som forteller historien om den svenske polfareren ingeniør André. Og også i år blir det en hel Brahmsdag på Akershus, samtidig som det i følge Tellefsen blir «musikk av Mozart fra morgen til langt på kveld» – ett år før 250-årsjubiléet.

Om Akershus festning kan vi på Oslo Kammermusikkfestivals hjemmesider lese om forsvarsminister Johan Jørgen Holst, som var den som åpnet Akerhus Festning for festivalen i 1989, og i den forbindelse uttalte:

— Forsvarsdepartementet befinner seg på Akershusområdet, og det tilhører jo de store kulturskattene vi har arvet i dette landet, og kanskje heller ikke tatt vare på så godt som vi skulle. Vi bruker det altfor lite! En viktig oppgave er derfor å forsøke å levendegjøre dette området, gjøre det tilgjengelig! Vi må gjenforene det nye og det gamle Oslo som Rådhusgaten har adskilt. Vi må bringe inn aktive kunstnere som har den oppfinnsomhet og det pågangsmot som skal til for at vi skal gjøre dette området mye mer attraktivt. Det skal først og fremst være et område hvor kvaliteten i norsk kunst skal komme til uttrykk og komme i nærmere berøring med et større antall mennesker enn det kanskje gjør i dag. At vi skal gjøre Akershus til et viktig vindu for dem som søker Norge, hvor man kan skue inn og se hva nordmenn befatter seg med, hva de har skapt og hva de kan yde.

På festivalens hjemmesider undertreker Tellefsen også betydningen av å inkludere yngre krefter og talenter.

— Unge talenter har alltid vært en viktig ingrediens i Oslo Kammermusikk Festival, og i år har vi igjen med oss en rekke av de beste unge. Rekruttering innen norsk kammermusikk er viktig for Oslo Kammermusikk Festival, og de unge er alltid en meget viktig del av vår festival. Vi bestreber oss hele tiden på å holde et høyt nivå med interessevekkende arrangementer og utøvere. Vi vil gjerne tilby publikum musikk av topp kvalitet, og være en attraktiv møteplass for noen av verdens mest fremstående musikere.

Hele programmet for festivalen finner du på www.oslokammermusikkfestival.no.