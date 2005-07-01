Julian Skar: 23 år gammel komponist skal «rocke» Kammermusikkfestivalen i august

01.07.2005
- Red.

I en alder av 23 år får Julian Skar en av sine komposisjoner oppført av Oslo Sinfonietta på Oslo Kammermusikkfestival i august. Der står han på plakaten ved siden av blant annet Gyorgy Ligeti og Ole Lützow-Holm. – Nå er det slutt på moroa, det blir masse forståsegpåere og viktigperer blant publikum, sier Skar spøkefullt i dette intervjuet. Blant Skars mer bemerkelsesverdige komposisjoner så langt er et stykke for slagverk der det forutsettes at utøveren har åtte armer.

Av Pål Nordseth, journalist/nettredaktør, Laagendalsposten

Fra nå av kan vi med andre ord regne den unge mannen fra Kongsberg som en av landets oppførte samtidsmusikalske komponister. Enda Julian Skar fortsatt har ett år igjen av komposisjonsstudiet ved Musikkhøgskolen i Oslo.

— Nå er det slutt på moroa, det blir masse forståegpåere og viktigpererblant publikum, sier Skar.

Tross den fleipete tonen: Dette er alvor for Skars karriere, og kan være brekkstanga som gjør ham i stand til å leve av samtidsmusikken. Han valgte ikke den letteste yrkesveien, da han prioriterte komponiststudiet foran en utdannelse som utøvende pianist.

— Jo da, det er det første store offentlige steget mitt. En debut, egentlig. For dette blir noe helt annet enn å høre et av mine stykker oppført på skolen, sier han.

Stedet er Parkteatret på Grünerløkka, datoen er 13. august, arrangører er Oslo Kammermusikkfestival der Arve Tellefsen er kunstnerisk leder, og utøverne er Oslo Sinfonietta, Norges eldste og mest profilerte samtidsmusikalske ensemble. Det er organisert som en musikerpool med utøvere fra blant annet Oslo Filharmoniske Orkester, Den Norske Operas orkester og Kringkastingsorkesteret. Dirigent er Christian Eggen.

Oslo Sinfonietta skal spille Skar-komposisjonen med den feiende tittelen «Traces of ink and crayon on paper with hand lettered ink label in gold leaf frame» – i ifølge Skar selv en karikatur på det moderne kunstverket «Erased de Kooning drawing», som ble laget av Robert Rauschenberg i 1954. Et verk der Rauschenberg går løs på en tegning med viskelær.

— Masse energi, samtidig som han snyter sitt publikum for noe – og gjør det til et spørsmål hvem sitt kunstverk det egentlig er. Sånt synes jeg er så kult, sier Julian Skar, som naturligvis også mener at stykket – som han fortsatt ikke har ferdigstilt – kommer til å «rocke».

— Det kommer til å låte bra, ja! Det håper jeg i hvert fall. Når man har jobbet i tre-fire måneder med det som blir ti-tolv minutter musikk er det synd hvis det ikke låter bra.

Det var en komponistkonkurranse som fikk ham til å sende en skisse, samt noen lydfiler, til kammermusikkfestivalen og Oslo Sinfonietta.

— Jeg vet ikke helt hvorfor de beit på – dette er kresne folk. Men man er vant til å bli oversett når man driver med samtidsmusikk, så man må ta vare på de øyeblikkene man får, sier Julian Skar.

Om Julian Skar:

* Julian Skar (23) fra Kongsberg har gått musikklinja på St. Hallvard videregående skole, vært et år på Tonheim folkehøyskole, studert på Griegakademiet i Bergen og på Musikkhøgskolen i Oslo, der han har ett år igjen av komponiststudiet.

* Skar har vært elev av pianisten og komponisten Wolfgang Plagge, spilt med nytangobandet Tango Pez i Kongsberg og et støypopband i Bergen, laget elektronika og skrevet viser basert på tekster av Bjørnstjerne Bjørnson. Som pianist har han også gått helt til topps i talentkonkurransen «Jazz i sikte», i improvisasjonsduoen Skar/Westbye.

* Han har videre laget musikk til konseptkunst og komponert for saksofonkvartett og sinfonietta. Blant Skars mer bemerkelsesverdige komposisjoner er et stykke for slagverk der det forutsettes at utøveren har åtte armer.

Denne artikkelen vil også stå på trykk i Laagedalsposten, som også tidligere har bragt intervjuer med Kongsberg-komponisten. På denne nettsiden kan du lese mer om Skars tro på at selv teoriskeptiske rockere kan ha nytte av å lære om improvisasjon og komposisjon. Oslo Kammermusikkfestival går i år av stabelen fra 12. til 21. august. Hele programmet, samt utfyllende opplysninger, finner du på festivalens hjemmeside.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

