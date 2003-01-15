Ørene åpnes på ny: Komplett program

All Ears er en festival for fri-improvisert musikk, som første gang så dagens lys i Oslo i februar i fjor. Onsdag 15. januar starter årets utgave av festivalen, som bør bli et spennende møte mellom navn som Sir Duperman, Sten Sandell, Frode Gjerstad, Lasse Marhaug, Evan Parker, Maja Ratkje og Martin Horntveth på i alt tre scener. Her kan du lese det komplette programmet.

Årets festival er fra 15. til 19. januar, og målet er i følge arrangørene å gi Oslo-publikumet «en varm improvisert opplevelse i kalde januardager». Åstedene for begivenhetene er lagt til Blå, Munch-museet og Rockefeller.

Vi sakser videre fra presseskrivet: «All Ears vil vise et bredt, profesjonelt utvalg av noen av våre fremste utøvere innenfor dette feltet, som spenner fra elektroniske klanger ved Jazzkammer/Lasse Marhaug og Jørgen Træen (Sir Duperman) til legendene Evan Parker, Frode Gjerstad og de svenske pianistene Sten Sandell og Per Henrik Wallin.

Sistnevnte gir konsert i Oslo for første gang. Programmet byr også på nye møter mellom musikere i nye konstellasjoner, f.eks. møte mellom den svenske bassisten Johan Berthling og SPUNKs cellist Lene Grenager, Gjerstad/Parker – og ikke minst møte mellom musikerne som skal spille til kultklassikeren «Häxan» på Rockefeller.

Program:

Onsdag 15. jan. BLÅ 20.00:

* Johan Berthling/Lene Grenager

* Sten Sandell/Raymond Strid (GUSH)

* TRI-DIM: Håkon Kornstad, David Stackenäs, Ingar Zack

* Jørgen Træen (Sir Duperman)

Torsdag 16. jan. BLÅ 20.00:

* Frode Gjerstad/Lasse Marhaug

* Sten Sandell

* Tape: Andreas Berthling, Johan Berthling, Tomas Hallonsten

Fredag 17. jan. BLÅ 20.00:

* Per Henrik Wallin trio: Per Henrik Wallin, Nils Ölmedahl, Raymond Strid

* Frode Gjerstad/Evan Parker

* Jazzkammer: Lasse Marhaug, John Hegre

Lørdag 18. jan. Munch-Museet 14.00:

* Sten Sandell, Evan Parker solo/duo/solo

Søndag 19. jan. Rockefeller Music Hall 20.00:

* Häxan – en blind-date mellom improviserende musikere fra helt forskjellige retninger og kultklassikeren «Häxan», en stumfilm om hekseprosesser fra 1922. Med musikerne Ronni Le Tekrø (TNT), Maja Ratkje (SPUNK), Lene Grenager (SPUNK), Harpret Bansal, Bjørn Bolstad Skjelbred, Martin Horntveth (Jaga Jazzist), Lars Andreas Haug (Trygve Seim Orchestra), Ulf Knudsen (Sister Rain) og Kay Skogheim (BOY).

All Ears er et samarbeide mellom BLÅ, Ny Musikk Oslo, Hekates Productions, samt musikere Paal Nilssen-Love, Ingebrigt Flaten, Lasse Marhaug og Maja Ratkje, og er støttet av Fond For Lyd og Bilde, Fond For Utøvende Kunstnere og Norsk Kulturråd.

Billetter: BLÅ, Muchmuseet: 150/100 for medlemmer, Rockefeller: 160/80 ved visning av festivalpass. Festivalpass: 400,-. Billetter selges ved konsertstedene.