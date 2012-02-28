Ny sjefdirigent i KORK

Peruanske Miguel Harth-Bedoya overtar etter Thomas Søndergård.

Harth-Bedoya tar over etter Søndergård i september 2013, men kommer også til å dirigere konserter med Kringkastingsorkesteret (KORK) i november og juni i 2012/2013-sesongen, skriver nrk.no.

Harth-Bedoya har dirigert KORK før, nemlig under en konsert med sopranen Renée Fleming i 2010.

Orkestersjef Rolf Lennart Stensø sier til NRK at det oppstod en veldig god kjemi mellom dirigent og orkester den gangen, både personlig og musikalsk.

— Han hadde svært kort prøvetid på seg før konserten, men jobba godt og det gav et fantastisk fint resultat.

Harth-Bedoya er utdannet ved Curtis Institute of Music og Julliard School i USA. Han er sjefdirigent for Fort Worth symfoniorkester i Texas siden 2000, og vært gjestedirigent for blant annet New York-filharmonien og Los Angeles-filharmonien. Han er initiativtaker til Caminos del Inka, som arbeider for å utforske og spre den musikalske arven fra det amerikanske kontinentet.