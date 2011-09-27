Kunstmusikk

Kulturpris til KORK

Publisert
27.09.2011
Skrevet av
- Red.

Grenseløs Kommunkasjon-prisen gir 250 000 i orkesterkassa.

Det er Telenor som årlig deler ut kulturprisen bedriften kaller “Grenseløs kommunikasjon”. Prisen ble gjort internasjonal i 2007 etter at Telenor etablerte den i 1995.

Kringkastingsorkesteret (KORK), som er NRKs orkester, spilte selv på overrekkelsesseremonien, uvitende om at de var prisens vinnere før Berit Svendsen, sjef for Telenor Norge, avslørte hemmeligheten.
Prisen lyder på 250 000 kroner.

Dette er juryens begrunnelse:
“KORK har ikke bare vært en kulturinstitusjon i Norge siden de ble etablert i 1946, men har de senere år også etablert seg som en internasjonal anerkjent aktør med et nettverk som resulterer i samarbeid med solister av verdensklasse. Kringkastingsorkesteret spiller i dag en stadig viktigere rolle som symfonikere innen verdensmusikken.”

Blant tidligere vinnere finnes Ingvar Ambjørnsen (2001), Ingrid Lorentzen (2004) og Liv Ullmann (2009). Fjorårets prismottager var Olafur Eliasson.

Juryen bestod av koreografen Kjersti Alveberg (juryleder), historiker og dramatiker Robert Marc Friedman, forfatter Lars Saabye Christensen, skuespiller Thorbjørn Harr, regissør og produsent Shanti Brahmachari, musiker og komponist Ingrid Kindem og Telenors representant Kai Rosenberg.

