Ny sesong i Operaen: Ung norsk suksessregissør hentes hjem

06.05.2004
Hild Borchgrevink

Den norske Opera har begynt nedtellingen til flytting, i alle fall mentalt. «Noe vemodig blir det også å forlate det stedet som har huset våre forestillinger gjennom snart femti år,» skriver operasjef Bjørn Simensen i forordet til det ferske programmet for neste sesong. For første gang på lang tid blir det barokkopera i Folketeaterbygningen. 5. februar 2005 har Händels «Julius Cæsar» premiere, med ingen ringere enn Rinaldo Alessandrini foran orkesteret. Til samme produksjon har Operaen hentet den unge norske suksessregissøren Stefan Herheim hjem fra Berlin. På samtidsfronten er det stillere – en Maxwell-Davies-enakter under Ultima og sesongpremiere på Ragnar Søderlinds «Olav Tryggvason», men barnekoret får kaste seg ut i Benjamin Brittens «Let’s make an opera».

Stefan Herheim, som i fjor sommer begeistret under Salzburger Festspielen med Mozarts ”Bortførelsen fra Seraillet”, er invitert hjem for å regissere Händels ”Julius Cæsar” i Oslo. Herheim er født i Oslo i 1970 og er utdannet cellist, før han ble registipendiat ved DNO og fortsatte med registudium hos Götz Friedrich ved Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Hamburg. Han gikk ut derfra etter fem år med en iscenesettelse av Tryllefløyten, og har siden vært engasjert ved en rekke forskjellige scener over hele Europa. 24. april i år var det premiere på hans “Madame Butterfly” på Wiener Volksoper, hvor kritikkene viste at Herheim både provoserer og begeistrer.

”Den bittersøte kjærlighetshistorien om en japansk kvinne og en amerikaner fikk en ny dimensjon og en fascinerende fortolkning gjennom den unge regissøren Stefan Herheim,” skrev Wiener Zeitungs kritiker etter premieren. Herheim har trukket komponisten selv opp på scenen. Han lar Puccini gå rundt mellom karakterene han har skapt, og komponisten hjelper også til med å ta livet av Madame Butterfly som ikke helt klarer å begå selvmord. ” At Herheim måtte tåle både begeistrede bravorop og heftig buing, var klart,” skriver kritikeren Christina Mondolfo videre, og avslutter med at hun personlig er svært begeistret for Herheims fortolkning og finner den ”ytterst dypsindig”.

Foran orkesteret i ”Julius Cæsar” har DNO fått fatt i ingen ringere enn Rinaldo Alessandrini, den legendariske italienske dirigenten, cembalisten og organisten som blant annet står bak beryktede nytolkninger av Monteverdi-madrigaler med sitt ensemble Concerto Italiano, utgitt på labelen Opus 111. Alessandrini har tidligere dirigert ”Julius Cæsar” i Bologna i fjor.

«Julius Cæsar» er den første barokkoperaen som er satt opp i Oslo siden «Il pastor fido» hadde Norgespremiere i 1979.

Benjamin Brittens barneopera ”Let’s make an opera” er skrevet i 1949 og består av to deler, først et taleteater-stykke som viser forberedelsene til annen del, som er selve operaen, en fortelling som bygger på H. C. Andersens skuespill ”Den lille skorstensfeieren”. ”Let’s make an opera” er skrevet tre år etter Brittens andre kjente pedagogiske orkesterverk, ”Young person’s guide to the Orchestra”. Det relativt nystartede barnekoret i Operaen får dermed bryne seg på en produksjon som er helt deres egen. Denne forestillingen er ennå ikke tidfestet.

Etter denne sesongens urframføring av Ketil Hvoslefs ”Barabbas” kan det virke som det er en liten generalpause i Operaens samtidssatsning neste år, bortsett fra at Hege Høisæter slippes løs med en nypremiere på en enakter av Maxwell Davies på Parkteatret under Ultima. Før jul kommer også det sceniske oratoriet ”El Nino” av den amerikanske komponisten John Adams, en forestilling laget i samarbeid med operaen i Malmö.

Relaterte saker

Nasjonalballetten

Historisk dansefest i Sarpsborg

Hele 70 dansere og musikere står på scenen når Dansens Internasjonale Dag feires i Folkets Hus i Sarpsborg torsdag 29....

Barabbas med kanon og blyant

Vi stikker hodet inn i salen på Operaen en dag i forrige uke. Det er mørkt. Vi ser så vidt...

Den grøne riddaren, foto: Kjartan Bjelland

Operanytt over hele landet

Det skjer ting i norsk musikkdramatikk for tiden. 10. mars hadde Bjørn Kruses opera «Den grøne riddaren» premiere på Agder...

Den Norske Opera – bilder fra scenen

Operaen mot nye høyder

Den Norske Opera klarer seg fint uten Placido Domingo, skal vi tro besøkstallene etter at sesongens oppsetning av «Don Giovanni»...

Den Norske Opera – bilder fra scenen

Den Norske Opera med åpent operaseminar

Den Norske Opera sier selv at de har hatt «et vanskelig driftsår i 2003», med et økonomisk tap som følge...

Gunnar Grimstad, fra agderteater.no

Kristiansand et forbilde for regionopera

– Kristiansand er i dag med sin operasatsning et unikt forbilledlig eksempel for andre storbyer. De har kommet lengst i...

Flere saker

Øyvind Torvund Foto: Vegar Valde

EDVARD-pris til Øyvind Torvund

Komponisten er årets vinner i kategorien Samtid, for «Sweet Pieces».

Bare Egil på Slottsfjell

Slottsfjell sliter med billettsalget

Festivalen i Vestfold nedskallerer målet fra 11 000 til 9000 besøkende per dag.

Even Aleksander Hagen er statssekretær i Kulturdepartementet.

Mener Sanna Sarromaa tar feil: – Kultur er ikke tull

Kultur som «avbrytelse» i skolens dannelse? Sanna Sarromaas beskrivelse av norske kunstnere og jobben de gjør i DKS er feil,...