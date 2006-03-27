NRKs arkivmateriale av Arne Nordheim gis ut på CD

I september i fjor fant Tilman Hartenstein i NRK Ulyd uregistrerte komposisjoner av Arne Nordheim i NRKs arkiver. Dette dreier seg både om elektroniske komposisjoner og instrumentalkomposisjoner som hadde blitt brukt som kontentumlyd til NRK Radioteatret i perioden 1961 – 1963, altså fra før perioden Nordheim reiste til Warsawa. Nå skal deler av dette materialet gis ut på Komponistforeningens plateselskap Aurora, i samarbeid med NRK. – Det er utrolig mye oppsiktsvekkende stoff her, sier Jon Øivind Ness i Aurora.

Av Carl Kristian Johansen

Siden funnene til Tilman Hartenstein har det vært jobbet med å finne en riktig plattform å tilgjengeliggjøre disse funnene på. Etter innledende interesse fra blant annet Rune Kristoffersen i Rune Grammofon, som siden trakk seg, er det nå konkludert med at deler av dette arkivmaterialet skal slippes på Komponistforeningens selskap Aurora.

— Det er planlagt å gi ut en dobbelt-CD som inneholder Nordheim-materiale fra NRKs arkiver. Vi håpet å rekke Nordheims 75-års dag den 20. juni, men nå ser det ut til at det slippes til høsten, bekrefter Jon Øivind Ness, kunstnerisk ansvarlig i Aurora.

Hvordan skal dette presenteres?

— Mange av de elektroniske stykkene er bare korte snutter. Defor har vi har overlatt det kunstneriske ansvaret til Risto Holopainen, som kommer til å montere flere av stykkene sammen til et lengre strekk. På den måten håper vi å gjøre det litt lettere tilgjengelig. Holopainen får mulighet til å legge noen av stykkene oppå hverandre, men han kommer ikke til å legge til noe av sitt eget. Han blir å regne som en kurator, eller montør.

— Den andre CD-en kommer vi til å sette sammen kronologisk slik at vi kan dokumentere Nordheims utvikling fram til han reiser til Warsawa i 1963. Man kan høre en tydelig progresjon hos Nordheim i disse radiostykkene, sier Ness.

Blir det plass til hele dette arkivmateriale på denne utgivelsen?

— Materialet som er funnet fyller 11 CD-er og vi har overlatt til Holopainen å gjøre et utvalg. Noe av det resterende materialet ønsker vi å legge ut til nedlasting på nettet slik at folk kan benytte seg fritt av materialet. Hvordan vi skal gjøre det praktisk har vi ikke funnet ut enda. Det er fremdeles i planleggingsfasen, men det er en morsom idè, sier Ness.

Kan du si noe om kvaliteten på dette materialet?

— En del av instrumentalkomposisjonene skjemmes av dårlig lyd, men det er utrolig mye oppsiktsvekkende stoff her. Grunnen til at Holopainen skal være montør er ikke at det er noe galt med materialet, men at det er for korte strekk. Dette ligger veldig tett opp til det Nordheim gjorde i Warsawa rett i etterkant. Utstyret i NRK lå veldig tilbake for det i Warsawa, og man kan høre at Nordheim har strukket instrumentene til det ytterste.

— Hadde dette bare vært av historisk interesse ville vi ikke gitt det ut, sier Ness.

