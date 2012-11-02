NOSO til Tromsø?
Millionunderskudd i Tromsø kulturhus tvinger ledelsen til å tenke nytt.
Kulturhuset i Tromsø går mot et underskudd på 2,5 millioner i 2012.
Det viser tall fra Kulturhusets Økonomirapport II, som denne uken ble lagt frem for kommunestyret i Tromsø, skriver kulturredaktør Lasse Jangås i avisen Nordlys på kommentarplass.
Underskuddene har vært vedvarende for Kulturhuset siden ombyggingen for ti år siden, og heller ikke strammere drift, kutt i ansettelser, eller kutt i egenproduksjoner har kunnet snu skuta.
«Det er derfor grunn til å anta at Kulturhuset i Tromsø ikke kan drives i sin nåværende form uten å bli tilført mer ressurser. I hvert fall ikke etter vedtektene – eller hvis man skal være noe annet enn et rent utleiehus», skriver Jangås.
Redaktøren foreslår å gjøre kulturhuset til et konserthus, og invitere Nordnorsk Oper og Symfoniorkester (NOSO) inn i driften.
«Ved å gjøre Kulturhuset i Tromsø om til konserthus og invitere NOSO inn i driften av bygget, vil gevinsten være stor for flere. For Tromsø kommune kan det være en vei ut av uføret og NOSO vil få mer armslag og innflytelse i et bygg de åpenbart trenger», skriver han.
Han antyder også at symfoniorkesteret også kan bringe med seg statlige midler.
NOSO drives i dag som prosjektorkester bestående av musikere fra Bodø Sinfonietta og Tromsø Kammerorkester, og er basert både i Bodø og Tromsø.