NOSO til Tromsø?

Millionunderskudd i Tromsø kulturhus tvinger ledelsen til å tenke nytt.

Kulturhuset i Tromsø går mot et underskudd på 2,5 millioner i 2012.

Det viser tall fra Kulturhusets Økonomirapport II, som denne uken ble lagt frem for kommunestyret i Tromsø, skriver kulturredaktør Lasse Jangås i avisen Nordlys på kommentarplass.

Underskuddene har vært vedvarende for Kulturhuset siden ombyggingen for ti år siden, og heller ikke strammere drift, kutt i ansettelser, eller kutt i egenproduksjoner har kunnet snu skuta.

«Det er derfor grunn til å anta at Kulturhuset i Tromsø ikke kan drives i sin nåværende form uten å bli tilført mer ressurser. I hvert fall ikke etter vedtektene – eller hvis man skal være noe annet enn et rent utleiehus», skriver Jangås.

Redaktøren foreslår å gjøre kulturhuset til et konserthus, og invitere Nordnorsk Oper og Symfoniorkester (NOSO) inn i driften.

«Ved å gjøre Kulturhuset i Tromsø om til konserthus og invitere NOSO inn i driften av bygget, vil gevinsten være stor for flere. For Tromsø kommune kan det være en vei ut av uføret og NOSO vil få mer armslag og innflytelse i et bygg de åpenbart trenger», skriver han.

Han antyder også at symfoniorkesteret også kan bringe med seg statlige midler.

NOSO drives i dag som prosjektorkester bestående av musikere fra Bodø Sinfonietta og Tromsø Kammerorkester, og er basert både i Bodø og Tromsø.