Bransjen

Tor Lægreid ny direktør i NOSO

Publisert
17.10.2011
Skrevet av
- Red.

Har vært styremedlem siden etableringen.

Styret i Nordnorsk opera- og symfoniorkester AS (NOSO) skriver i en pressemelding at de har ansatt Tor Lægreid som ny direktør i selskapet.

Tor Lægreid har bakgrunn fra ulike posisjoner i nordnorsk næringsliv, hvorav mer enn 20 år i SpareBank1. Lægreid har også lang fartstid som styreleder og styrerepresentant innen kultursektoren, blant annet som styreleder i Hålogaland teater i åtte år og styreleder i Opera Nord siden 2004. Tor Lægreid har vært styremedlem i NOSO siden etableringen i 2009.

I samme møte har styret etter forslag fra Tor Lægreid ansatt Håvard Vegge som orkestersjef for Bodø Sinfonietta. Ansettelsen er begrunnet i å styrke organisasjonen i Bodø og den samlede ledelsen i NOSO.

Rolf-Cato Raade har samtidig sagt seg villig til å fortsette i kunstnerisk råd for Nordnorsk symfoniorkester.

GenreKunstmusikkStillinger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

NOSO til Tromsø?

Millionunderskudd i Tromsø kulturhus tvinger ledelsen til å tenke nytt.

Flere saker

Frå opninga av nye Notam

Her kan kunstnarar leige studio – heilt gratis

Med Europas einaste kringlydstudio ope tilgjengelig, topp utstyrt mikserom, mekkeverkstad og preproduksjonsrom opna Notam dørene til dei nye lokala sine...

Willy Martinsen er kommunikasjonsdirektør i Tono

– Hvert tilfelle av skapere som velger amerikansk organisasjon framfor Tono er trist

Vederlagsinnsamleren utdyper om USA-satsinga si. – Vi ønsker å ha så mange norske musikkskapere som medlemmer som mulig.

William Kristoffersen, låtskriver og vokalist i Ole Ivars gjennom 40 år. Bandet er 60 år i

William Kristoffersen: – Det begynte med trekkspillet til fatteren

Inspirasjoner: Den som tror at dansebandmusikk og gammeldans er all ballasten til William Kristoffersen må tro om igjen. Ole Ivars’...