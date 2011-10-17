Tor Lægreid ny direktør i NOSO

Styret i Nordnorsk opera- og symfoniorkester AS (NOSO) skriver i en pressemelding at de har ansatt Tor Lægreid som ny direktør i selskapet.

Tor Lægreid har bakgrunn fra ulike posisjoner i nordnorsk næringsliv, hvorav mer enn 20 år i SpareBank1. Lægreid har også lang fartstid som styreleder og styrerepresentant innen kultursektoren, blant annet som styreleder i Hålogaland teater i åtte år og styreleder i Opera Nord siden 2004. Tor Lægreid har vært styremedlem i NOSO siden etableringen i 2009.

I samme møte har styret etter forslag fra Tor Lægreid ansatt Håvard Vegge som orkestersjef for Bodø Sinfonietta. Ansettelsen er begrunnet i å styrke organisasjonen i Bodø og den samlede ledelsen i NOSO.

Rolf-Cato Raade har samtidig sagt seg villig til å fortsette i kunstnerisk råd for Nordnorsk symfoniorkester.