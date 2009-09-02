Norsk samtidsopera framføres i Tyskland og Polen

«Ophelias: Death by water singing” er gjenstand for noe som få norske operaer blir: gjentatte framføringer internasjonalt.

Det er de siste tiårene skrevet en lang rekke norske musikkdramatiske verk – men det er sjelden at disse verkene blir fremført mer enn ved et tilfelle.

Dermed er det en aldri så liten begivenhet at operaen “Ophelias: Death by water singing” denne høsten blir fremført på flere scener internasjonalt.

Det er Henrik Hellstenius og Cecilie Løveid som står bak henholdsvis musikk og libretto til verket. Operaen, som er basert på Shakespeare sitt skuespill, «Hamlet» hadde sin urpremiere i 2005 med fremføringer i Stavanger og Oslo. Etter fremførelsen skrev Torkil Baden i NRK om verket

«I tonesettingen til Henrik Hellstenius blir dette en fortsettelse av ekspresjonismens kvinneskildringer, med Alban Bergs ”Lulu” som en milepel. Det er mye kaos i tekst og musikk, men etter hvert stiger skjebnene frem, avgjørende hjulpet av scenografi og av Jon Tombre, som i sin regi er vel så mye koreograf. Midt i ulykkene på scenen og Ophelias oppløsning, betagende skildret av Elisabeth Holmertz, er det en poetisk skjønnhet i de ladete stemningene. Menneskeskildringen er åpen, flertydig og tankevekkende».

Ny versjon og andre nye verk

Denne høsten settes altså verket opp igjen, og først ut er produksjonen med premiere førstkommende fredag, i operahuset i Osnabrück i Tyskland. Produksjonen som er helt ny har regi av Solvejg Franke, og er under musikalsk ledelse av dirigenten Till Drömann.

Produksjonen inngår i Osnabrücks årlige festival for samtidsdramatikk og samtidsopera Spieltriebe (mer om festivalen her). Ved festivalen introduseres nye verk som tidligere ikke har vært spilt i Tyskland, både teater og musikkdramatikk. Operaen spilles av Opera Osnabrücks faste ensemble og orkester.

Hamlet og Ophelia, fra oppsetningen i 2005

Triple bill

I desember settes verket så opp i Polen. Denne gangen på den polske nasjonaloperaen, Opera Narodowa i Warszawa.

Ved denne scenen er også en annen opera av Hellstenius blitt fremført – «SERA» i 2003. Verket som ble satt opp i samarbeid med det norske kompaniet Opera Vest fikk positiv mottakelse, noe som har bidratt til at ”Ophelias” nå settes opp, denne gangen i samarbeid med Den Nye Opera.

I Warszawa spilles operaen som en del av en «triple bill» med balletten ”Alpha Kryonia Xe” og Shakespeare-sonetter for sopran og klaver. Produksjonen er støttet av Det polske kulturutvekslingsfondet.

Denne oppføringen har premiere 11. desember, og har samme regissør, samt flere av de samme sangerne som ved urfremføringen i 2005.

De medvirkende sangerne er Elisabeth Holmertz, Urban Malmberg, Tora Augestad, Liine Carlsson, Janna Vettergren og Ebba Rydh. Wojciech Michniewski dirigerer, Jon Tombre har regi og Yngvar Julin står for scenografien.