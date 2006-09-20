Modus middelaldermusikkfestival 22 -24 september 2006

Det er klart for middelaldermusikkfestival i Oslo, og gjennom kommende helg arrangeres fire konserter og et kåseri med utøvere som Trio Medievæl, Modus ensemble og Consortium Vocale. Alle konsertene gjennomføres i Gamle Aker kirke.

Tema for årets middelaldermusikkfestival er ”Følelser og musikk i middelalderen”, og arrangørene skriver om arrangementet:

”Følelser i musikk er et innlysende tema og like aktuelt for moderne mennesker som i middelalderen. Som fagdisiplin har musikk – musica – siden antikken vært en del av det matematiske læreverket sammen med aritmetikk, geometri og astronomi. Diskusjoner om tallforhold og den abstrakte ideen om harmoni var sentrale emner for dette faget. I Middelalderen hadde man hele åtte ulike modus dvs. måter å organisere skalaene på og hver Modus hadde ulike uttrykk som skulle fremme følelser, fra det innadvendte til det jublende.”

Konsertene vil vise et stort spenn av ulike repertoarer fra middelalderen, loves det. På programmet står gregoriansk sang, norske middelalderballader, improvisasjoner over musikken til Hildegaard von Bingen, dramaet ”Iephtias”- om en far som ofrer sin datter, og et kåseri om klosterliv og følelser. .

Festivalen presenterer norske ensembler som har gjort seg bemerket både i inn- og utland med sine konserter og CD-innspillinger av middelaldermusikk bl.a på ECM.

Programmet er som følger:

Fredag 22.september

20.00 Dramaet ”Iephtias” med Modus ensemble

Lørdag 23. september

17.00 Hildegaard von Bingen improvisasjoner med Elizabeth Gaver, fiddle og Hans Olav Gorset, fløyte

19.00 Kåseri om følelser og klosterliv med Karl Gervin

20.00 ”Middelalderballader” med Trio Medievæl

Søndag 24. september

20.00 ”Exàudiam eum” gregoriansk sang med Consortium Vocale

Alle konsertene holdes i Gamle Aker kirke

Mer utfyllende om hver konsert kan leses på www.middelaldermusikk.no