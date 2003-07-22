En ukontrollert tanke…

– Kjærlighet er en naturlig følelse som springer ut av synet av, og den ukontrollerte tanken om, det annet kjønns form, skrev Andreas Capellanus i sin bok De amore, om kjærlighet, på slutten av 1100-tallet. Hans åpenhjertige kjærlighetsskildringer ble så populære at boken ble bannlyst av biskopen i Paris. Middelaldermusikkfestivalen Modus som åpner i Oslo torsdag har valgt Capellanus’ ord om kjærlighet som overskrift for årets festival.

Av Hild Borchgrevink

I løpet av fire sommerdager i Gamlebyen med Ladegården, ruinene og Gamlebyen kirke som ramme kan du møte middelaldersk kjærlighet både i Andreas Capellanus’ direkte versjon og i mer tilknappede former.

I torsdagens åpningskonsert forteller Modus Ensemble og gjestesolist Lena Susanne Norin om høvisk kjærlighet i flerstemmige sanger av den franske poeten og komponisten Guillaume de Machaut (1300-1377).

I fredagens musikk til den hellige Birgitta, som feirer 700-års jubileum i år, handler det om den kristne kjærligheten og oppofrelsen. Birgitta Birgersdotter var født i 1303 på Finsta Gård i Uppland i Sverige. Hun lærte å lese og skrive og var en myndig dame som stakk nesen sin i det meste. Blant annet blandet hun seg i internasjonal politikk og forsøkte å megle fred mellom Frankrike og England i det som senere skulle bli hetende hundreårskrigen. Dessuten anklaget hun den svenske kongen og hele hans hoff for å leve usedelig. Birgitta hadde flere guddommelige åpenbaringer som hun skrev ned i åtte bøker. Omtrent 20 år etter sin død ble hun helgenforklart av paven, og i 1999 ble hun utnevnt til en av Europas skytshelgener. På programmet i denne konserten med det svenske ensemblet Lusores Civitatis ved Maria Skiba, sang, Kina Sillergren, sinke og Daniel Stighäll, middelaldertrombone, står også musikk fra Escorial-håndskriftene, to samlinger med verdslig europeisk musikk fra 1400-tallet.

Lørdag leder Nils Holger Petersen fra Center for studiet av kulturarv fra middelalderens ritualer ved Universitetet i København, et seminar i Oslo Ladegård om kjærlighet og musikk i middelalderen. Etterpå er det konsert i Gamlebyen kirke med folkelige koraler som er overlevert muntlig i middelalderen og nedtegnet på 1600-tallet i Sverige. Lena Susanne Norin synger og Elizabeth Gaver spiller fiddle. De to har spilt sammen i ensemblet Sequentia siden 1992 og har gjort flere prisbelønte innspillinger med musikk av Hildegard von Bingen og musikk til Edda-dikt. Lena Susanne Norin underviser ved Musikhögskolan i Stockholm. Hun holder mesterklasse i middelaldersang fredag.

Søndag, på selve olsokdagen, er det olsokmesse i Gamlebyen kirke, etterfulgt av familieforestillingen Amors piler og feite røtter i Oslo Ladegård. I denne konserten presenterer ensemblet Camelias Blancas sefardiske sanger om forelskede som ikke får se hverandre, om grever som reiser fra sine grevinner, om noble damer som vrakes av riddere. Senere på kvelden synger og forteller Ågot Sendstad og Per Andreas Tønder en av de store dramatiske kjærlighetshistorier fra middelalderens Frankrike, fortellingen om Héloise og Abelard.

Om kvelden er det olsokfest med folkemusikk og dans i Ladegårdens hage, før Ensemble Jubilus avslutter med et utvalg av de aller første flerstemmige sangene som ble nedtegnet, og musikk knyttet til festen la fête de l’âne, der nye tekster ble blandet inn i de gamle gregorianske sangene. Ensemble Jubilus består av Cathrine Bothner-By, Oceane Boudeau og Ylva Sjaastad.

Siden det ble startet i 1998, har Modus senter for middelaldermusikk blitt et internasjonalt møtested i Oslo for alle som er interessert i middelaldermusikk og middelalderens kultur. Senteret ledes av Siri Ognøy Johansen, som hvert år organiserer en mengde kurs, workshops, konserter og seminarer om middelaldermusikk. Hvert år rundt olsok arrangerer Modus en musikkfestival med norske og utenlandske musikere. Siri Johansen er også lederen for Modus Ensemble, senterets eget vokalensemble.