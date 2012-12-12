Mobiltrøbbel i konsertsalene

Vi plager hverandre med surfing og fotografering.

— Det er jo ingen som skrur av mobiltelefonene sine lenger. De setter dem bare på lydløs, og hvis de kjeder seg under forestillingen, sjekker de tekstmeldinger eller mail eller hva det måtte være, sier Stella Rømcke, leder for publikumsservice i Operaen til Aftenposten.

At en mobiltelefon kunne ringe under en forestilling var plagsomt nok, men smarttelefonene og nettsurfing har skapt ytterligere irritasjon i mørke konsertsaler, skriver avisen Osloby.no

Særlig unge mennesker

Tidligere holdt det å minne publikum på at de skulle skru av mobiltelefonene under forestillingen. Men nå må operaen også minne om at surfing, filming, fotografering og teksting gjerne kan gjøres unna før forestilling. Men ikke alle greier å la det være.

Også Oslo-filharmonien merker mobilbruket.

— Særlig hvis det er et ungt publikum. Vi merker at det er forskjell. Samtidig vil vi jo gjerne ha unge mennesker på konsertene våre, sier Marit Gaasland, kommunikasjonssjef for Filharmonien, til Osloby.