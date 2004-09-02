Mobile Homes med dobbeltforestilling på Black Box

Sist Mobile Homes gjestet Black Box Teater var våren 2003, da med den stemningsmettede musikkforestillingen «Nightwood». Deres nye forestilling har fått tittelen «Atlas», og byr på tekster av lyrikeren Markus Midre og den danske dramatikeren Gritt Uldall Jessen. Musikk og lyddesign er ved Per Platou, som i neste måned også er aktuell med en egen opptreden i regi av den eksperimentelle konsertforeningen Fritt Fall.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Den nye forestillingen «Atlas» får premiere på Black Box’ store scene torsdag 9. september, og går frem til søndag 12. september. «Atlas» fremstår i følge Black Box som en dobbeltforestilling, der første del, «Formular», er basert på tekster av lyrikeren Markus Midre, mens andre del, «Markørens monolog», er basert på en tekst skrevet av den danske dramatikeren Gritt Uldall Jessen.

Begge av forestillingens deler er – ved siden av det tekstlige – sterkt visuelle og musikalske i sitt utgangspunkt. Video, lyd og scenografi utgjør en installasjon hvori vi kan fornemme både regiteatret og hørespillet.

Mobile Homes ble etablert i 2002, og brakte da med seg en stor del av samarbeidspartnerne fra det tidligere prosjektet Hollow Creature. I spissen for prosjektet står regissør og scenograf Zoe Christiansen.

— Sammen med en rekke kunstnere fra ulike felt har Zoe Christensen utviklet et særegent visuelt og auditivt uttrykk, sier Black Box i sin forhåndsomtale av «Atlas».

— Forestillingene kommer til gjennom en prosessorientert dramaturgi, og med referanser til både kunsthistorie og den eksperimenterende teatertradisjonen holder kompaniet fast ved teaterrommet «som den ultimate møteplassen mellom publikum og utøver; et transparent formidlingssted, utenfor de altomfattende mediestyrte tidssoner».

Det ligger i navnet Mobile Homes at kunstnerne bak prosjektet er opptatt av problemstillinger knyttet til forflytning.

— Vi lever i en tid der mobilitet er et kjennetrekk, både i konkret geografisk og i mer overført betydning. For noen representerer mobiliteten en frihet; for andre representerer den en trussel, fordi samfunnet rundt en ikke lenger er så stabilt som det – i hvert fall i vår del av verden – brukte å være. Folk velger sin egen rute i livet, med det som resultat at tradisjonelle normer og verdier utfordres fra flere hold. For veldig mange er forflytningen en ren tvangssituasjon. For de som må flykte, som ikke har frihet til å være der de vil.

Skuespillere i «Atlas» er Saila Hyttinen, Hanne Dieserud, Marika Enstad, Thorbjørn Danielsen og Øyvind B. Lyse. Per Platou står for musikk og lyssdesign, Amanda Steggell står for videoanimasjon, mens lyd er ved Sven Erga. Scenografi er ved Dordi Strøm, Jannicke Lie og Zoe Christiansen. Den sistnevnte har også idé og regi i en forestilling som er støttet av Norsk Kulturråd.

Per Platou dukker i oktober også opp med forestillingen «Six Pack Radio» på Blå i Oslo – et konseppt bestående av seks portable, kabelløse mono-FM-radioer for live-konserter og installasjoner. Ballade vil komme nærmere tilbake til denne konserten ved en senere anledning.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Black Box opplyser ellers at den planlagte forestillingen i «Podium»-serien på Hausmania 2. september dessverre må avlyses, men at ny forestilling er satt opp 7. oktober.