Minnekonsert for Nielsen

Olavsfestdagene i Trondheim er en nasjonal kirke- og kulturfestival, som i år kan by på rundt 180 arrangementer, hvorav 50 konserter. Onsdag kveld hedrer man Ludvig Nielsen, som var domorganist i Nidarosdomen fra 1936 til 1976. Han tok også initiativ til Olavsfestdagene, som første gang ble arrangert i 1963.

I forbindelse med Nielsens bortgang fremføres noen av hans viktigste verker som en hyllest til en av Norges mest betydelige kirkemusikkomponister og organister i det forrige århundre. Ludvig Nielsen døde 22 april i år, 95 år gammel, og har som komponist en omfattende produksjon på det kirkemusikalske området. Totalt 75 opus, hvorav fem helaftens verker (for kor, soli og orkester), tallrike orgelverker, kantater, motetter m.m. For sin omfattende kirkemusikalske virksomhet gjennom mange år ble Ludvig Nielsen tildelt en rekke utmerkelser og priser, bl.a. Ridder av St. Olav 1. klasse, Danebrog, Norsk Kulturråds musikkpris (1976), Lindemansprisen (1979) og Trondheim kommunes kulturpris (1983).

Ludvig Nielsen var musikalsk hovedansvarlig for Olavsfestdagene i treten år – fra den spede starten i 1963 til han gikk av som domorganist i 1976. Bare 29 år gammel ble han domorganist i Nidarosdomen, etter tidligere å ha vært ansatt i Høvik og i Ris kirke. I Trondheimskatedralen var han organist og kantor i hele 43 år, og dirigerte også Nidaros Domkor, som han dannet 1946, Nidarosdomens Guttekor (som han ledet i 25 år), samt det frittstående Olavskoret. Hans orgelkoraler, som er samlet i ”Pro Organo”, regnes nærmest som en lærebok for norske organister.

Kveldens konsert har fått tittelen ”Ludvig Nielsen In Memorariam”. Organist Bjørn Kåre Moe vil fremføre noen av Nielsens koralforspill, samt tre større verker for orgel, mens Mona Julsrud synger syv av hans salmetoner. Konserten finner sted i Nidarosdomen klokken 21.

Olavsfestdagene har med tiden blitt et bredt og svært så populært tiltak, og trakk i fjor hele 130 000 tilskuere. I år kan arrangørene friste med både utstillinger, pilegrims- og musikkgudstjenester, markeder, ridderturneringer, foredrag og familietilstelninger. Den musikalske delen av Olavsfestdagene åpnet offisielt med The Brazz Brothers og Solveig Kringlebotn fredag 27. juli, og kan i dagene frem mot avslutningen bl.a. by på konserter med Herborg Kråkevik og Trondheimsolistene, Iver Kleive, Povl Dissing og Knut Reiersrud, Halvdan Sivertsen med Trondheimsolistene og Sissel Kyrkjebø med band. Festdagene rundes av lørdag kveld med ”Jazzvaka” på Blue Garden, der Come Shine inntar scenen. Årets festivalkunstner er Håkon Gullvåg.