Mariann Fjeld Olsen vant den nasjonale finalen

Mariann Fjeld Olsen begeistret jury og publikum, og vant torsdag kveld i Grieghallen den nasjonale finalen i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. – Dette er helt fantastisk og svært uventet. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen, strålte vinneren etter prisutdelingen. Den 28 år gamle sangeren er også direkte kvalifisert til den internasjonale delen av konkurransen, som går av stabelen 16. til 23. august i Oslo.

–Jeg har gledet meg lenge til å stå på scenen med Bergen Filharmoniske Orkester, og jeg fokuserte egentlig mest på å gi publikum en bra konsert, sier Mariann Fjeld Olsen.

Den 28-år gamle sangeren fra Mjøndalen vinner en premie på 20 000 kroner, og er også direkte kvalifisert til den internasjonale delen av konkurransen som går av stabelen 16. til 23. august i Oslo. En seier i den internasjonale konkurransen gir store pengepremier, og kan bety engasjementer og samarbeid med ledende orkestre og operahus.

— Prisvinneren fikk veldig tøff konkurranse fra et topplag av dagens unge norske sangere, sier konkurransens daglige leder, Lars H. Flæten. Andrepremien på 10 000 kroner gikk til 21-år gamle Rita Therese Ziem fra Bergen. De øvrige finalistene var Yngve André Søberg, Ingrid Vetlesen og Nina Margrete Gravrok.

Årets jury bestod av operasjef i Stockholm, Menno Feenstra, og sangerne Knut Skram og Randi Stene.

Mariann Fjeld Olsen er oppvokst i Mjøndalen, men de siste syv årene har hun vært bosatt i Sverige. Hun studerte i to år ved Konservatorielinjen og Operastudio 67 på Kulturama Scenskola. Etter dette kom hun inn på Operahögskolan i Stockholm, hvor hun fullførte sin musikkutdannelse. I 2004 vant Mariann det prestisjetunge Jenny Lind-stipendiet, som ledet til en flere måneders lang konsertturné i Nord-Amerika, Norge og Sverige. Etter endt utdanning har Mariann bl.a. opptrådt på Folkoperan i Stockholm og Malmö Opera och Musikteater, og hatt rollen som Adele i Johann Strauss’ Flaggermusen ved Den Norske Opera.

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse har siden 1995 bidratt til en god start på unge sangeres karriere. Konkurransens målsetting er å hjelpe unge talenter til en fremtidig karriere. Den er også en brobygger mellom norsk og internasjonalt musikkliv.

I august 2005 var det den tyske tenoren Daniel Behle som vant 1.prisen. Prisen inkluderer tilbud om konsertengasjementer med blant andre Bergen Filharmoniske Orkester, Kringkastingsorkestret, Oslo-Filharmonien, Stavanger Symfoniorkester og Trondheim Symfoniorkester.

Neste konkurranse skal gå av stabelen 16.- 23. august 2007. Finalen arrangeres med Oslo-Filharmonien i Oslo Konserthus.

Ytterligere informasjon, samt bilder fra årets nasjonale finale i Bergen, finner interesserte her.