Måkenes røst

Prosjektet «Soundscape Røst» gjenskaper lydbildet fra fuglefjell.

Etter å ha stortrivdes på arbeidsopphold i Nord-Norge tre år på rad, skjønte Elin Øyen Vister, også kjent som DJ Sunshine, at det kanskje var like greit å ta den helt ut: Hun flyttet nordover permanent.

— Jeg er interessert i field recordings, og her finner jeg varierte og rene lydlandskap. I tillegg er jeg veldig interessert i nordområdene-politikk, sier Øyen Vister.

I anledning Grønland Kammermusikkfestival stiller hun med et prosjekt som kombinerer disse interessene. Soundscape Røst består av lydopptak av måsearten krykkje.

Fascinert av sjøfugl

Måkeskrik er ikke primært kjent for sin magnetiske tiltrekningskraft på lyttende mennesker. Men Øyen Vister er fascinert.

— Jeg har lenge hatt en fascinasjon for sjøfugl. Det ene er den estetiske siden ved dem, at de er så hardføre, så godt tilpasset miljøet sitt. Samtidig er jeg opptatt av å vise frem det mangfoldet disse fuglene er en del av. Det er fantastisk at vi har 20% av verdens sjøfuglbestand i Norge. I dag er det sånn at arter som har vært her i titusenvis av år, nå er i ferd med å forsvinne veldig fort. I 1979 ble det anslått at det fantes 1,5 millioner par lundefugler på Røst. Nå er det ca 400 000 par igjen. Også krykkjene er en svært truet art. Og hva gjelder måkeskrik: De har en helt annen vokalisering enn vanlig måker. Krykkjene er mye mildere. For meg er det ikke støy, og for lokalbefolkningen er det bare et symbol på at nå er hekketiden i gang.

— Er Soundscape Røst like mye dokumentasjon som et kunst- og lydprosjekt?

— Ja, det kan man si. Det er jo mange kunstnere som gjør heftig research, man kan jobbe i årevis med å samle materiell, men hva outputen kan variere veldig. Selv om jeg dokumenterer enormt mye, betyr ikke det at jeg skal skrive en bok om krykkja. Noe av dokumentasjonen bruker jeg mest når jeg snakker med menneskene som bor på Røst, eller med forskere. Når jeg jobber med lydene, handler det mest om det fysiske ved livet blant krykkjene, om lydbildet der.

Følelsen av fuglefjell

Opptak gjort mens Øyen Vister har blitt dekket i fugleskit og tenkt «dette er livet» kan nå altså oppleves i Oslo. Men hvordan?

— Jeg jobbet en stund med å kategorisere lydene og se på det musikalske innholdet i dem. Men det sparer jeg til plateformatet. Selve installasjonen kommer ikke til å være dokumentarisk, men skal i stedet formidle hva krykkja er, sånn lydlig, og handle om variasjoner av den lyden. Det skal formidle hvordan det kan føles å være på et fuglefjell. Men det kan jeg ikke si så mye om foreløpig.

Soundscape Røst kan oppleves i lokalene til Ny Musikk i Platousgate 18, Oslo, mellom 3. og 8. desember.