Kvartett Saphir tok gull i USA

Den unge, norske kvartetten gikk til topps i prestisjetunge Fischoff Competition.

Med Kvartett Saphirs gull i hende går det trygt an å påstå at ny, norsk kammermusikk har markert seg godt internasjonalt. Den amerikanske kammermusikkonkurransen Fischoff Competition ble arrangert sist helg, og det var søndag 12. mai at Kvartett Saphir gikk helt til topps i sin divisjon (Junior String Division).

I tillegg til gullmedaljen mottok kvartetten $2 500. De får også muligheten til å opptre live på NPR’s From the Top, en plattform som er spesielt viet unge klassiske musikere, opplyser det tradisjonsrike og anerkjente, britiske magasinet The Strad, som omtalte vinnerne av Fischoff Competition mandag.

Kvartett Saphir – eller The Saphir Quartet, som de kaller seg internasjonalt – startet i 2018, og består av Amanda Noor Vatn, Philippe Jayer, Torje Råbu og Iris Kalliovirta. De har gjort seg bemerket og anerkjent i konkurranser og konsertsammenhenger både her hjemme og utenlands. I 2019 fikk de gullknappen på TV2 Norske Talenter med et verk av Sjostakovitsj, og i 2022 og 2023 fikk de førstepris i Midgardkonkurransen, i kammermusikklassen.

I finalerunden under Fischoff Competition søndag kveld i Indiana, USA, spilte Kvartett Saphir strykekvartett nr. 1 i a-moll, op.7, av Béla Bartók og Edvard Griegs strykekvartett i g-moll, op. 27.

Fischoff Competition ble etablert i 1973 med mål om å oppmuntre unge musikere til å forfølge kammermusikken i studier og som utøvere. Konkurransen har siden blitt den største og lengstlevende kammermusikkonkurransen i USA, og anses også som en av verdens største musikkonkurranser på sitt felt.

Her kan du se opptak av Fischoffkonkurransen og Kvartett Saphirs finalerunde og gullmedaljekonsert:

Finalerunden begynner på 3:38:15 (fra introduksjonen), der Kvartett Saphir spiller disse stykkene:

1. Béla Bartók strykekvartett nr.1 i a-moll, Op.7, III. Allegro Vivace

2. Edvard Grieg: Strykekvartett i g-moll Op.27, I. Un poco Andante – Allegro molto ed Agitato.

Gullmedaljekonserten begynner på 6:39:20. Der spiller kvartetten Grieg, den samme satsen som i finalerunden.