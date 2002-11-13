MAGMA 2002: Himmelen over Berlin

MAGMA 2002 Berlin er den største satsingen innen nordisk samtidsmusikk i utlandet noensinne, og forløses som en 9 dagers festival med i alt 30 arrangementer der nordiske komponister og musikere blir presentert for et tysk publikum. HKH Kronprins Haakon er festivalens høye beskytter, og vil tilbringe åpningshelgen i Berlin. Han foretar den formelle åpningen av festivalen i Berlinfilharmonien den 23. november. – Hele 26 norske komponister vil være representert under evenementet, som er Norsk Komponistforenings største løft gjennom tidene, forteller prosjektansvarlig Gunda Djupvik.

Fredag 8. november holdt MAGMA 2002 Berlin pressekonferanse for tysk og internasjonal presse i det nordiske ambassadekomplekset i Berlin, i regi av Norsk Komponistforening, som begynte arbeidet med arrangementet alt rett over nyåret 2000.

Norske kunstnere som Rolf Wallin, Jon Øivind Ness, Eivind Buene, Oslo Filharmoniske Orkester, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Vertavokvartetten, Oslo Sinfonietta, Sidsel Endresen, Christian Wallumrød, POING; Verdensteateret, Peter Herresthal og Eirik Raude er med på å gi denne festivalen en solid norsk profil, sammen med noe av det beste våre naboland har å tilby. Svenske Kroumata og Radiokören, finske Avanti! Chamber Orchestra, danske Contemporanea, det danske Radiosymfoniorkesteret og islandske Caput. Festivalen foregår fra 23.november til 1. desember, men allerede i disse dager er det avspark på Deutsche Opers barnescene med operaen «POY!» av Glenn Erik Haugland.

Andre ingredienser disse dagene er en utstilling om nordiske komponister laget av Musikkinformasjonsenteret, konsert med Scharoun Ensemble Berlin under ledelse av Rolf Gupta, kunstnerisk leder for MAGMA, konserter med Cikada under ledelse av Christian Eggen, og Hazard/Security, en workshop med skolebarn fra Berlin i samarbeid mellom det norske «Drivhuset» og svenske Cirkus Cirkör.

I Liquidrom, et bad med kroppstemperert saltvann og med høyttalere og lys montert i bassenget, presenteres nordisk musikk som vandrer i vann, og som gir muligheten til å lytte med hele kroppen. Kantelespilleren Sinikka Langeland opptrer her på en «pre-opening» før det hele braker løs i Berlin-filharmonien, og senere i uken kan Magnar Åms «Tonebad» oppleves etter Oslo-filharmoniens konsert.

— Hele 26 norske komponister vil være representert under evenementet, som er Norsk Komponistforenings største løft gjennom tidene, forteller Gunda Djupvik i Komponistforeningen. – Vår andel av budsjettet er på 4, 4 av i alt åtte millioner norske kroner. Vi håper og tror at dette virkelig vil sette et skikkelig fokus på norsk og nordisk samtidsmusikk. Vi har trykket opp 100 000 eksemplarer av folderen vår, og deler dessuten ut en forseggjort programbok i hele 40 000 eksemplarer. Selv om Berlin er en storby med et rikt og kontinuerlig kulturtilbud, satser vi alt på å prege litt av bybildet disse dagene.

Norsk Komponistforening er ansvarlig arrangør for festivalen, som tidligere har eksistert under navnet Nordiske Musikkdager og går på omgang mellom de nordiske land annethvert år. Festivalen er det eldste fellesnordiske kunstneriske samarbeidet, og ble startet opp allerede i 1888. Det er 10 år siden sist Norge hadde arrangøransvaret, og for første gang legges festivalen utenfor de nordiske land.

Komponist og dirigent Rolf Gupta har det overordnede kunstneriske ansvaret, og uttaler i den forbindelse følgende om programmet:

— For første gang i sin 114 år gamle historie, kommer De nordiske musikkdagene til hjertet av Europas musikkultur. Vi vil vise hvem vi er gjennom musikken vår, og tror at folks forestillinger om Norden nok kan endre seg en hel del i løpet av Magma 2002. Musikken vi skal presentere reflekterer en naturlig, moderne og urban individualistisk tilnærming, med et bredt spekter av kunstneriske høyrisiko-uttrykk.

