Lalla Carlsens hjem fredet

18.06.2018
Red.

Riksantikvaren fredet mandag kunstnerhjemmet til Lalla og Carsten Carlsen på Briskeby i Oslo.

I 1930 kjøpte Lalla og Carsten Carlsen en sveitservilla fra 1800-tallet, og flyttet inn der sammen med Carstens foreldre. Lalla og Carsten Carlsen kalte huset «Villa Gro-Gro». Navnet ble hentet fra en av Lalla Carlsens første populære viser på Chat Noir «Gro, gro lille steinsopp, gro».

«Villa Gro-Gro» er i dag eid av kunstnerparets ikke helt ukjente datterdatter Vibeke Sæther og ektemannen Gunnar Sæther. Mandag ble fredningen markert. Arve Tellefsen og Julie Coucheron bidro musikalsk før riksantikvar Jørn Holme overrakte fredningsdiplomet.

– Vibeke og Gunnar Sæther har gjort en formidabel innsats for å ta vare på denne kulturhistoriske perlen. Deres innsats gjør at vi i dag har bevart et av Norges mest spennende kunstnerhjem, sier riksantikvar Jørn Holme om «Villa Gro-Gro» i en pressemelding.

Riksantikvar Jørn Holme, Vibeke og Gunnar Sæther – Foto: Karen Thommesen / Riksantikvaren (Foto: )

Lalla og Carsten Carlsen
Lalla Carlsen (1889-1967) ble kalt «Norges revydronning» og «hele Norges Lalla». Hun var lenge ansatt ved Chat Noir, men ble etter hvert også å se på andre scener, som Carl Johan Teatret og Edderkoppen. Hun bidro i en rekke teateroppsetninger ved Riksteateret og andre teater, spilte i 23 filmer og ga ut en rekke grammofonplater. Carsten Carlsen (1892-1961) var en kjent norsk pianist og komponist. Han hadde en mangslungen karriere, men er kanskje mest kjent som kapellmester ved Chat Noir. Han skrev mange av slagerne og visene som Lalla fremførte, men var også en betydelig komponist i den klassiske tradisjonen.

Hjemmet til Lalla og Carsten var et samlingssted for mange innenfor revy- og teaterlivet fra 1930 til 1960-tallet. Kjente kunstnere og kulturpersonligheter som forfatteren Herman Wildenvey, Chat Noirs grunnlegger Bokken Lasson og den svenske revyskuespilleren og sangeren Ernst Rolf var faste innslag i huset på Briskeby.

Oslo-historie
Den lille stikkveien «Villa Gro-Gro» ligger i, fikk i 1975 navnet sitt etter Lalla Carlsen og heter i dag Lallakroken. Huset med adresse Lallakroken 6 har verdier utover det være et kunstnerhjem. «Villa Gro-Gro» ble bygget umiddelbart etter byutvidelsen av Oslo i 1859. Dette er i dag den mest opprinnelige og best bevarte av de få gjenværende eiendommene som utgjorde den gamle trehusforstaden Briskeby i Oslo.

Fredningens omfang
Fredningen av «Villa Gro-Gro» omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret. Særlig viktig er den delen av interiøret som forteller om Lalla og Carsten Carlsens virke og huset som møteplass for et større kunstnermiljø. Møbler, portretter og andre gjenstander forteller en betydelig revy- og teaterhistorie. Hagen rundt huset er svært godt bevart og inngår i fredningen.

Fredningssaken er utarbeidet av Byantikvaren i Oslo.

