Kunstmusikk

Kunst- og kulturlivet forstår ikke TV mediet

17.04.2008
Per Erik Kise Larsen

DEBATTINNLEGG: – Operaåpningen har skapt mange reaksjoner i kunst- og kulturlivet. De fleste synes å mene at åpningsgallaen ble ødelagt av populærkulturelt visvas som ikke var operaens åpning verdig. Både kritikere og aktører innenfor det seriøse kunstfeltet vet sikkert mye om kunst, men lite om fjernsynets virkelighet. Dette skriver Per Erik Kise Larsen, direktør i Det Norske Kammerorkester.

Det er en misforståelse at Operaåpningen var en operaåpning alene. Enhver som velger å ta fjernsynet med på lasset må vite at dette setter store premisser for både innhold og form. Dette kan kamufleres bedre om sendeflaten og kanalen er marginalisert, men skal du ut på NRK1 en lørdagskveld, er det helt andre faktorer som gjelder. Da tror jeg vi må akseptere at NRK vet bedre enn kunstfeltet hva som funker.

Musikksjef Reistad i NRK vet selvsagt dette, og forsvarer innholdet denne kvelden med tall og prosenter. Dessverre handler NRKs virkelighet mye om dette. En lisensfinansiering gjør at NRK teller seere der TV2 teller kroner. Det er vel også en av grunnene til at det nettopp er NRK som lager slike programmer og ikke TV2. Når så du for øvrig sist et program om kunst på TV2?

Kunst- og kulturfeltet står i skismaet nettopp mellom det smale og det brede i sitt ønske om å nå mange med det mange opplever som smalt. Vi kan saktens drømme om en helaften på Operaen som gir oss en åpning hvor kun det kunstneriske står i fokus. Da havner det enten ikke på TV i det hele tatt, eller på et sidespor med sending etter midnatt.

Om fjernsynsmediet skal bli en del av kunstformidlingen mot et større publikum, må også de som bedriver kunst ta innover seg dette mediets premisser. Det kan vi like eller ikke, men det er virkeligheten.

Når Operaen og NRK i samarbeid velger en åpning som skal nå mange, har det sin pris i form av popularisering. Ja, opera er kanskje blitt populær breddeidrett noen steder, men verken Nordfjordeid, Kristiansund eller Brumunddal hjelper noe særlig på seerstatistikken når den skal telles opp etter endt sending.

Skal operaen bygge seg opp som merkevare, er første skritt på veien til å bli elsket (som er målet for enhver merkevarebygging) at du går fra noe som er litt ukjent til å bli noe alle kjenner. Først da kan du begynne selve arbeidet med å få bredden til å elske deg i tillegg.

Det var dette skrittet operaen tok på sin åpning. Alle vi som sitter og kan og vet mye om opera, og DNO (Den Norske Opera, red.anm.) i særdeleshet, fra før var ikke den primære målgruppe denne kvelden. Det var de som faktisk liker både Grosvold, Narvestad og Bjørnov fra før, og som tåler en dose opera i tillegg.

Noen vil si dette er å undervurdere ”folk flest”, men her tror jeg NRK vet bedre enn de fleste av oss hva som funker gjennom en flat skjerm med middels evne til å bringe oss lyd i tillegg.

Det er derfor fullstendig feil å kritisere åpningen som en åpningsforestilling av Den Nye Operaen. Dette var TV-mediets lørdagsunderholdning tilrettelagt fra Operaens åpning for nettopp NRK1 sine seere i beste sendetid. Kompromissene har stått i kø i spennet mellom NRK og Operaens interesser, og selvfølgelig lider det kunstneriske av dette.

Men alternativet hadde etter min mening vært så mye verre, nemlig en bortgjemt krok der de spesielt interesserte kunne slått på NRK2 etter midnatt. Det er ikke slik vi bringer kunsten ut til flere.

Så kan vi gjerne fortsette med å kritisere TV-showet. Jeg for min del var mest forundret over at det som særpreger både TV som medium og opera som kunstform, det visuelle, så til de grader var neglisjert gjennom mye av kvelden.

Det hele fremsto som en konsertsal med sitt fravær av operaens scenografi og kostymer og TVs glamorøse studio. Sangere i kjole og hvitt med minimalt spill mot hverandre i et stort sluk av en sceneboks, håper jeg ikke er forvarselet om hvordan operagallaene kommer til å bli.

Da glipper publikum ut mellom fingrene før det har rukket å feste seg til husets egentlige kvaliteter.

Per Erik Kise Larsen er direktør i Det Norske Kammerorkester.

