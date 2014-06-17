Komponistenes utøver

Silje Aker Johnsen mottok Norsk komponistforenings pris under Hardanger Musikkfest.

«Årets utøver» kåres av Norsk komponistforening (NKF) og gis til en utøver eller et ensemble som fremmer ny, norsk musikk på en eksepsjonell måte. Tidligere har KORK/Kringkastingsorkesteret (2003), Forsvarets musikkorps Vestlandet (2009), Ensemble Ernst (2011) og (Det Norske Solistkor (2012) mottatt prisen. F

or 2013 går tittelen til sopran Silje Aker Johnsen, som i løpet av 2012 og 2013 urfremførte mer enn 10 verk av norske komponister, som solist eller i kammermusikalske sammenhenger.

I sin begrunnelse for tildelingen sier juryen blant annet dette:

Årets utøver er også i overkant begeistret for ny musikk. Hun er faktisk denne musikken – in persona – når hun står på en scene for å føre den frem til et publikum. Det hun gjør som utøver, er nesten umulig. Hun er en sann virtuos. En utøver som kan gjøre så og si hva som helst. Og fra musikkhistorien vet vi at slike utøvere gjerne trekker til seg komponister med ville, gjerne helt ugjennomførbare ideer.

