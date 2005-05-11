Julie Coucheron ble tidenes første Bækkelundpris-vinner

Den 18-årige pianisten Julie Coucheron mottok tirsdag kveld hele 100 000 kroner – som første vinner av den nyopprettede Kjell Bækkelund-prisen. Coucheron studerer med Christopher Elton ved Royal Academy og Music i London, og har lenge vært et av musikk-Norges fremste unge talenter. Hun har markert seg både alene, og sammen med sin bror, fiolinisten David Coucheron.

— Det er kjempehyggelig å bli valgt ut i en slik sammenheng, sier vinneren, som endelig kan dele den glade nyheten med venner og kjente, etter å ha visst om utmerkelsen siden november i fjor.

Etter en kort konsert under prisvinner-seremonien på Norges Musikkhøgskole, bærer det nå rett tilbake til London neste morgen for å spille eksamenskonsert.

— Jeg kjente ikke Bækkelund personlig, men vet at han gjerne ville at prisen skulle gå til en ung pianist på vei oppover, og det vil jeg jo være, utaller Julie Coucheron i en pressemeddelelse.

Årlig pris

Prisen deles ut av Kjell Bækkelund og Brita Rosenbergs minnefond til spesielt begavede pianister mellom 18 og 28. Den skal fra nå av deles ut hvert år omkring den 6.mai, som var Bækkelunds fødselsdag.

Kjell Bækkkelund, som gikk bort 12. mai i fjor, regnes som en av Norges aller fremste pianister gjennom tidene. I tillegg til en rekke legendariske innspillinger og konserter, var Bækkelund også sterkt politisk engasjert og medlem av Arbeiderpartiet. Han var en formidabel ambassadør for norsk musikk i utlandet, og er blant annet hedret som Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, Kommandør av den svenske Nordstjærneorden og Ridder av Danebrogsorden.

I Bækkelund-fondets statutter heter det blant annet at det vil legges vekt på at prisvinneren «i tillegg til musikalsk talent har bredt kultur- og samfunnsengasjent». Fondets styre består av styreleder Knut Vigar Hansen, samt Arve Tellefsen, operasjef Bjørn Simensen og Brita Rosenberg.

Bækkelunds siste plate

Samme dag som vinneren av den nystiftede prisen ble gjort kjent, ga Pro Musica også ut Kjell Bækkelunds aller siste plateinnspilling. Her spiller han det Simax omtaler som «miniatyrer fra vår egen kulturskatt», med verker av av bl.a. David Monrad-Johansen, Klaus Egge og Alf Hurum. Også denne begivenheten ble markert på Norges musikkhøgskole, med Arve Tellefsen, Arne Nordheim og Einar Steen-Nøkleberg som spesielt inviterte gjester.

Julie Coucheron vant i 1997 sin første internasjonale pris som 11-åring i Ragusa på Sicilia. Hun har vunnet ungdommens pianomesterskap tre ganger, en i hver klasse, som 10-, 13- og 16-åring, samt en lang rekke andre priser.

Coucheron synes å være på full fart mot en internasjonal karriere, og har spilt konserter i Tyskland, USA, Russland, Italia, Østerrike,Litauen og Slovenia og Norden, og dessuten deltatt på en rekke festivaler.

I september 2002 lanserte hun sammen med sin bror David, sin første CD på Naxos. I april 2005 kom søskenparet til finalen i The Parkhouse Award i London, og hadde i den anledning konsert i ærverdige Wigmore Hall.

Interesserte finner mer stoff om søskenparet Coucheron på denne hjemmesiden: www.coucheron.com/