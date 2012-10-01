Ingeborg Gillebo til New York

Norsk operahåp får reserverolle i Mozart-opera på Metropolitan Opera i New York.

Det var da Ingeborg Schübeler Gillebo (29) kapret annenplassen i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse i fjor at New Yorks store operahus Metropolitan Opera House fikk øynene opp for mezzosopranen fra Øyer.

Nå har de engasjert Gillebo som «cover», altså reserve, i Mozart-operaen «La Clemenza di Tito», som skal spilles på New York-scenen fra 16. november. Coverrollen krever at Gillebo må til pers dersom hovedrolleinnehaveren ikke kan opptre.

– Det er helt overveldende og utrolig at jeg skulle få en slik forespørsel, sier Gillebo til Nrk.no.

Imponerende

Bjørn Simensen, kunstnerisk leder for Kirsten Flagstad-festivalen er imponert over mezzosopranen.

– Metropolitan er jo det ypperste stedet for en slik sjanger. Det er sensasjonelt, veldig mange prøvesynger for operaen, så det er litt av et nåløye å komme gjennom, sier han.

Gillebo håper å gjøre seg bemerket i verdensbyen mens hun er der.

– Jeg håper at jeg skal klare å gjøre et bra inntrykk på dem mens jeg er der. Kanskje kan jeg plante et lite frø som gjør at de kan bli interesserte i å følge med meg videre og muligens invitere meg tilbake på et senere tidspunkt, sier hun.

Gillebo skal være reserve for sangerinnen Kate Lindsey som tolker rollen som Annino. Hun er ellers ansatt som solist i Den norske opera.