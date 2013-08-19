Hamida Kristoffersen til finalen

Som eneste norske deltaker har Hamida M. Kristoffersen gått videre til finalen i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

25 år gamle Hamida M. Kristoffersen fra Bjarkøy i Troms gikk i går videre fra semifinalen i sangkonkurransen. Fredag konkurrerer hun sammen med fire andre sanger om å vinne Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

Kristoffersen tar en master i utøvende sang ved Musikkonservatoriet i Tromsø, og sang rollen som Mimi i Nordnorsk Operas oppsetning av La Boheme i 2012.

I semifinalen til Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse vant hun prisen for beste fremføring av norsk musikk. Denne mottok hun for sin tolkning av Fartein Valens «Ave Maria».

De øvrige finaledeltakerne er Brandon Cedel, bassbariton (USA), Kristina Mkhitaryan, sopran Russland, Mélissa Petit, sopran Frankrike og Andrew Stenson, tenor USA

Den internasjonale juryen består av: Sophie de Lint (leder), Dame Felicity Palmer, Carol Vaness, Pål Christian Moe, Sven Müller, Wolfgang Holzmair og Kasper Holten.

Juryen for norsk musikk besto av Tor Espen Aspaas, Knut Skram og Siri Torjesen.

Finalen finner sted førstkommende fredag.