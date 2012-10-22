Gratis Bach

Lite gjør godt som en gratis cellosuite utpå høsten.

Lilleborg kirkes i Oslo sin senkveld-serie «Musikk før natten» ble avlyst i vår, men er nå i gang igjen for fullt.

Høstens trekkplaster er Bård Bosrup med samtlige av Bachs cellosuiter.

Suitene ble lenge ansett kun som etyder, og ble ikke særlig spilt før spanske Pablo Casals gjorde en innspilling av alle seks i 1925. Etter det ble stykkene svært populære, og er i dag blant de aller mest spilte verkene for solo cello.

Bosrup er frilans cellist, og har blant annet gründet Oslofjord Kammerfilharmoni.

Cellokveldene, finner sted 12.9, 24.10 og 07.11 i Lilleborg kirke kl 21.15, og er gratis. Konserten avsluttes med en kort kveldsbønn.