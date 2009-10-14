Fiolinkalas i Bergen

Under Festspillene i Bergen neste år, vil man kunne se og høre rundt 20 av verdens mest kjente og kostbare fioliner. Dette som del av markeringen av Ole Bull.

— Bull ble selv beskrevet som ”et festøyeblikk”, og under Festspillene neste år blir det mange slike øyeblikk som speiler Bulls karisma og virtuositet, sier festspilldirektør Per Boye Hansen i en pressemelding.

I 2010 er det 200 år siden Ole Bull ble født, noe som markeres stort i Bergen (les mer om markeringen ).

Selv hadde Bull som sin favorittfiolin en del Gesù fra 1744, som i dag har en antatt markedsverdi på flere titalls millioner. Denne eies i dag av den taiwanske stiftelsen Chi Mei Foundation, men kommer til Bergen i mai. Det samme gjør en rekke andre verdifulle instrument fra samme periode.

Den norske fotografen Tom Sandberg har fått i oppdrag å lage en fotoutstilling med utgangspunkt i instrumentene, og internasjonale fiolinmakere er invitert til Bergen for å sammen å bygge en fiolin som skal spilles på under Festspillene. Verkstedet installeres i Vestlandske Kunstindustrimuseum. Her skal det også arrangeres et stort fiolinsymposium.

Den store fiolinfesten arrangeres av Festspillene, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Dextra Musica. Dette datterselskapet av Sparebankstiftelsen DNB NOR har de siste årene investert i en rekke sjeldne instrumenter som lånes ut til noen av Norges mest kjente musikere.

Under Festspillene samles de rundt tjue fiolinistene som har utlånte instrumenter i Bergen, samtidig som en av Bergens aller mest verdifulle utstillinger noensinne finner sted.

Fiolinen Il Cannone. Mer om denne, samt Guiseppe Guarneri del Gesù her.

Instrumentene skal ikke bare være utstilt. Foruten gratis formiddagskonserter i utstillingen, blir det konserter med instrumentene blant annet i komponisthjemmene. I Grieghallen holdes det 2. juni en stor festkonsert med Arve Tellefsen som konferansier. Her skal også den russiske fiolinisten Vadim Repin spille på den uerstattelige ”Ole Bull” del Gesù.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Sammen med Henning Kraggerud skal Repin blant annet være solist under Bachs dobbeltkonsert. Kraggerud skal da benytte tvillingen til ”Ole Bull”-fiolinen fra 1744, nemlig Dextra Musicas del Gesù fra samme år.

— Kanskje ble det spilt på de to fiolinene samtidig da de ble bygget i Cremona i Italia i 1744. Men aldri senere. Ikke før under Festspillene i Bergen neste år, sier kunstnerisk leder i Dextra Musica, Øystein Birkeland.