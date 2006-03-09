9.-11. mars fremfører NING forestillingen “Extending the string from your neck” – en forelesning – på Black Box. Forestillingen er inspirert av forelesningsformens streben etter systematisering og avklaring, og har satt som mål å belyse fire tema: Virkelighet, minner, populærkultur og melankoli. Det blir musikk av komponistene Trond Reinholdtsen, Fredric Bergström, Lars Petter Hagen og Niels Rønsholdt. – Essensen av det hele kan sies å være mer eller mindre fruktbare forsøk på kommunikasjon i melankoliens tidsalder, skriver Amund Sjølie Sveen i en omtale av forestillingen.

Av Ida Habbestad

Samtidsmusikkensemblet NING, bestående for anledningen av Tora Ferner Lange, Annie Tångberg, Erik S. Dæhlin og Amund Sjølie Sveen, er kjent for å jobbe med de fysiske, teatrale og visuelle aspekter ved musikalsk framføring.

9.-11. mars kan de oppleves på Black Box Teater, med forestillingen «Extending the string from your neck» – en forelesning.

— Utgangspunktet for forestillingen er et samarbeid med fire unge nordiske komponister som vi har utfordret til å jobbe bredere enn bare med lyd, forteller Amund Sjølie Sveen. – Arbeidet kan skje på mange forskjellige måter – men poenget er at det skal inneholde andre medier. Tekst, visuelle ting, teatrale ting. Så, gjennom en ganske lang workshop-prosess har vi jobbet sammen fire stykker som alle har slike elementer i seg.

Av de konkrete hjelpemidlene i forestillingen er blant annnet powerpoint, overhead, pianostrenger, barndomsminner, popmusikk og en svensk selvangivelse. Ved hjelp av disse forsøker NING å behandle og avklare fire tema: virkelighet, minner, populærkultur og melankoli.

Hvordan behandles og avklares temaene?

— Et av stykkene leker med forelesningsformen – og etterhvert som vi har arbeidet med stykkene har dette utkrystallisert seg som en rød tråd gjennom forestillingen – nettopp å prøve å gjøre forelesningens intensjon til et mål for forestillingen. I en forelesning prøver man å servere sannhet, si ting tydelig; alt er organisert i rubrikker og kolonner. Mens musikken er i den andre enden av skalaen. Vi synes det ville være interessant å sette dem opp mot hverandre, noe ikke-verbalt og abstrakt som om det var veldig tydelig som i en forelesning. Forelesningsformen har jo som intensjon å avklare og systematisere, forklarer Sjølie Sveen; – men her blir det vel kanskje ingen endelig avklaring, innrømmer han.

Forelesningens innhold

En mer utdypende gjennomgang av temaene, eller stykkene, er som følger:

1 Virkelighet:

”Des Moines / Sparta + Musikk” av Trond Reinholdtsen (N)

for overhead, powerpoint og diverse lydobjekter.

— I hvilken grad man kan i det hele tatt ”si noe” i sjangeren musikk?

2 Minner:

”Fredric Bergströms ulike sider (jeg vil også bli noe)” av Fredric Bergström (S)

for hengende pianostrenger, gettoblastere og barndomsminner

— Faen, så vanskelig det er å skape musikk!

3 Populærkultur:

”Ha det bra” (Lars Lillo Stenberg) og ”I Should Be So Lucky” (Stock/Aitken/Waterman) i arrangement av Lars Petter Hagen (N)

for stemme og eteriske klanger

— Popmusikken har vunnet, det er det ingen ting å gjøre noe med…

4 Melankoli:

”Lust, melancholy” av Niels Rønsholdt (DK)

for uhørbar stemme og instrumentale pust

— To mennesker taler til hverandre på hvert sitt språk og i hver sin tid. De forsøker å nå hverandre i en felles erindring som holder på å hviskes ut, og de forsøker å erklære hverandre kjærlighet.

”Essensen av det hele kan sies å være mer eller mindre fruktbare forsøk på kommunikasjon i melankoliens tidsalder”, skriver Amund Sjølie Sveen i omtalen av forestillingen.

Bakgrunn og videre planer

NING oppsto i 1997, av en gruppe musikere som studerte sammen i Tromsø. Medlemmene i Ning har alle et håndverksmessig utgangspunkt som klassiske instrumentalmusikere, men er også komponister, lydkunstnere, improvisatører og performancekunstnere.

Utgangspunktet deres er å lage samtidsmusikk som er mer åpen for andre uttrykk, og med dette gjøres kanskje også musikken mer tilgjenglig, mener Sveen:

— Det vi holder på med er ofte ganske åpent, fordi det handler om flere dimensjoner. Vår erfaring er at også at et publikum som ikke ellers er så fortrolig med samtidsmusikk-kodene liker det vi holder på med, forklarer Sveen, og legger til:

— Men det må også understrekes at vi ikke er et av de mange prosjektene der man prøver å pakke inn samtidsmusikk i noe annet for å gjøre det mer spiselig. Det er ikke musikk med ’noko attåt’, men musikk satt sammen med andre likestilte elementer, som henger nøye sammen med musikken.

Forestillingen er støttet av NOMUS, og involverer komponister fra alle de skandinaviske landene – og den er ment å oppsumme den nordiske crossover-samtidsmusikk-scenen. Etter forestillingen i Oslo er det derfor også planer om forestillinger i Gøteborg og København.

Forestillingen er støttet av: Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstere og NOMUS, og gjennomføres i samarbeid med Ny musikk Oslo og Ny musikk Hålogaland. Den foreløpige planen er som følger:

9.-11.mars: Black Box, Oslo (9.-10. mars kl. 20.30, 11. mars kl. 13.00)

15. mars: Kulturhuset, lillesalen, Tromsø kl. 19.30

Høsten 2006: Atalante (Gøteborg) og Den Anden Opera (København)

For mer informasjon, se NINGs hjemmesider